Специальная военная операция на Украине
 
23:46 27.02.2026
В МВФ оценили вероятность возвращения беженцев на Украину
В МВФ оценили вероятность возвращения беженцев на Украину
специальная военная операция на украине
в мире
украина
элла либанова
мвф
в мире, украина, элла либанова, мвф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Элла Либанова, МВФ
В МВФ оценили вероятность возвращения беженцев на Украину

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Вероятность возвращения на Украину покинувших ее людей снижается по мере продолжения конфликта, заявил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Украине Гэвин Грей.
"Чем дольше длится война, тем, к сожалению, менее вероятно, что беженцы вернутся обратно", - сообщил он журналистам на брифинге.
Представитель международной организации добавил, что с течением времени украинские беженцы все сильнее интегрируются в местные экономики тех стран, где находятся.
"Довольно сложно сказать, сколько из них по-прежнему являются беженцами, а сколько останутся, поскольку их жизнь изменилась", - добавил он.
Ранее в феврале в украинском Центре экономической стратегии, ссылаясь на данные собственного исследования сообщили, что число граждан Украины, выехавших из страны с февраля 2022 года, достигло 5,6 миллиона.
В феврале телеканал CNN со ссылкой на директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллу Либанову сообщил, что Украина переживает демографическую катастрофу, потеряв примерно десять миллионов человек с 2022 года.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭлла ЛибановаМВФ
 
 
