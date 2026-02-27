В МВФ оценили вероятность возвращения беженцев на Украину

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Вероятность возвращения на Украину покинувших ее людей снижается по мере продолжения конфликта, заявил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Украине Гэвин Грей.

"Чем дольше длится война, тем, к сожалению, менее вероятно, что беженцы вернутся обратно", - сообщил он журналистам на брифинге.

Представитель международной организации добавил, что с течением времени украинские беженцы все сильнее интегрируются в местные экономики тех стран, где находятся.

"Довольно сложно сказать, сколько из них по-прежнему являются беженцами, а сколько останутся, поскольку их жизнь изменилась", - добавил он.

Ранее в феврале в украинском Центре экономической стратегии, ссылаясь на данные собственного исследования сообщили, что число граждан Украины , выехавших из страны с февраля 2022 года, достигло 5,6 миллиона.