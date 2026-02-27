Украина не восстановила доверие ЕК после атаки на НАБУ и САП, заявила Кос

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Украина еще не восстановила доверие Еврокомиссии после атаки на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.
Вспоминая события июля 2025 года, Кос рассказала, что не могла понять, "зачем Украина это делает", поскольку лишение независимости антикоррупционных органов означало бы закрытие пути к членству в ЕС.
"Потому что принимать, отменять законы можно сколько угодно, но просто так вернуть доверие – не получится... Когда доверие уже не является полным, тогда, что бы ни делал твой партнер, ты все равно ставишь маленький знак вопроса: а правильно ли он делает? Какова теперь цель?"- добавила Кос.
В июле 2025 года украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Владимир Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
