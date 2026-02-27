Украина не восстановила доверие ЕК после атаки на НАБУ и САП, заявила Кос

"Потому что принимать, отменять законы можно сколько угодно, но просто так вернуть доверие – не получится... Когда доверие уже не является полным, тогда, что бы ни делал твой партнер, ты все равно ставишь маленький знак вопроса: а правильно ли он делает? Какова теперь цель?"- добавила Кос.