Украина не восстановила доверие ЕК после атаки на НАБУ и САП, заявила Кос - РИА Новости, 27.02.2026
23:21 27.02.2026
Украина не восстановила доверие ЕК после атаки на НАБУ и САП, заявила Кос
Украина не восстановила доверие ЕК после атаки на НАБУ и САП, заявила Кос - РИА Новости, 27.02.2026
Украина не восстановила доверие ЕК после атаки на НАБУ и САП, заявила Кос
в мире, украина, россия, владимир зеленский, тимур миндич, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Евросоюз, Еврокомиссия
Украина не восстановила доверие ЕК после атаки на НАБУ и САП, заявила Кос

Комиссар ЕС Кос: Украина не восстановила доверие ЕК после атаки на НАБУ

CC BY-SA 4.0 / Mr.Rosewater / Национальное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
CC BY-SA 4.0 / Mr.Rosewater /
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Украина еще не восстановила доверие Еврокомиссии после атаки на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.
"Нет, совсем нет. Это останется навсегда", - сказала Кос в интервью изданию "Европейская правда", отвечая на вопрос, можно ли говорить о восстановлении доверия к Украине после отмены скандальных законов в отношении НАБУ и САП.
Вспоминая события июля 2025 года, Кос рассказала, что не могла понять, "зачем Украина это делает", поскольку лишение независимости антикоррупционных органов означало бы закрытие пути к членству в ЕС.
"Потому что принимать, отменять законы можно сколько угодно, но просто так вернуть доверие – не получится... Когда доверие уже не является полным, тогда, что бы ни делал твой партнер, ты все равно ставишь маленький знак вопроса: а правильно ли он делает? Какова теперь цель?"- добавила Кос.
В июле 2025 года украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Владимир Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Еврокомиссия сомневается в готовности Украины бороться с коррупцией
