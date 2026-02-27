Рейтинг@Mail.ru
Шарий сообщил о покушении на начальника городского военкомата на Украине - РИА Новости, 27.02.2026
23:09 27.02.2026
Шарий сообщил о покушении на начальника городского военкомата на Украине
2026-02-27T23:09:00+03:00
2026-02-27T23:09:00+03:00
в мире
украина
анатолий шарий
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
в мире, украина, анатолий шарий, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Анатолий Шарий, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Шарий сообщил о покушении на начальника городского военкомата на Украине

Блогер Шарий сообщил о покушении на начальника отдела ТЦК на Украине

© Фото : Анатолий Шарий. Ольга ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Анатолий Шарий. Ольга Шарий
Анатолий Шарий. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о покушении на начальника городского отдела ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) на Украине на фоне многочисленных случаев насилия при мобилизации и роста недовольства граждан военкомами.
"По моей информации, сегодня в одном из городов было совершено покушение на начальника городского отдела ТЦК. Минно-взрывная травма, перелом бедра, осколочные ранения, но выжил", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
О каком именно городе идет речь, Шарий не уточняет.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
В миреУкраинаАнатолий ШарийДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
