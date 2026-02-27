Шарий сообщил о покушении на начальника городского военкомата на Украине

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о покушении на начальника городского отдела ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) на Украине на фоне многочисленных случаев насилия при мобилизации и роста недовольства граждан военкомами.