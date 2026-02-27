Украина не заинтересована в восстановлении транзита нефти, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 27 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после телефонного разговора с Владимиром Зеленским выразил мнение, что Украина не заинтересована в восстановлении транзита нефти через свою территорию.
"Из разговора с Владимиром Зеленским у меня сложилось однозначное впечатление, что украинская сторона не заинтересована в восстановлении транзита нефти через украинскую территорию", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook * в пятницу.
Фицо сообщил, что Зеленский предложил провести переговоры обо всех аспектах словацко-украинского сотрудничества. Премьер Словакии поручил ответственным ведомствам подыскать подходящую дату для таких переговоров. Фицо заявил, что предпочитает встретиться с Зеленским на территории какого-нибудь из государств-членов Европейского союза.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.