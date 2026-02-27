Рейтинг@Mail.ru
Украина не заинтересована в восстановлении транзита нефти, заявил Фицо - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/ukraina-2077290805.html
Украина не заинтересована в восстановлении транзита нефти, заявил Фицо
Украина не заинтересована в восстановлении транзита нефти, заявил Фицо - РИА Новости, 27.02.2026
Украина не заинтересована в восстановлении транзита нефти, заявил Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после телефонного разговора с Владимиром Зеленским выразил мнение, что Украина не заинтересована в восстановлении транзита... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T21:41:00+03:00
2026-02-27T21:41:00+03:00
в мире
словакия
украина
россия
роберт фицо
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946202191_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_596459a6728cf87fb0ebf554b955f1f7.jpg
https://ria.ru/20260227/zelenskiy-2077254015.html
словакия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946202191_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_81449e39b42aa933a8c54878e7f52f07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Украина не заинтересована в восстановлении транзита нефти, заявил Фицо

Фицо: Украина не заинтересована в восстановлении транзита нефти

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 27 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после телефонного разговора с Владимиром Зеленским выразил мнение, что Украина не заинтересована в восстановлении транзита нефти через свою территорию.
"Из разговора с Владимиром Зеленским у меня сложилось однозначное впечатление, что украинская сторона не заинтересована в восстановлении транзита нефти через украинскую территорию", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook * в пятницу.
Фицо сообщил, что Зеленский предложил провести переговоры обо всех аспектах словацко-украинского сотрудничества. Премьер Словакии поручил ответственным ведомствам подыскать подходящую дату для таких переговоров. Фицо заявил, что предпочитает встретиться с Зеленским на территории какого-нибудь из государств-членов Европейского союза.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода Дружба - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского во лжи о "Дружбе"
Вчера, 18:26
 
В миреСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала