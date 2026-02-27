https://ria.ru/20260227/ukraina-2077287496.html
Новый министр обороны Нидерландов не исключила отправку военных на Украину
Новый министр обороны Нидерландов не исключила отправку военных на Украину - РИА Новости, 27.02.2026
Новый министр обороны Нидерландов не исключила отправку военных на Украину
Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус не исключила отправку нидерландских военных на Украину, но заявила, что в этом вопросе нельзя торопиться и... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T21:14:00+03:00
2026-02-27T21:14:00+03:00
2026-02-27T21:14:00+03:00
в мире
нидерланды
украина
россия
роб йеттен
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833842233_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2dd893cda7586c514c1b0a217a1fafd.jpg
https://ria.ru/20260225/tramp-2076552596.html
https://ria.ru/20260224/knutov-2076430787.html
нидерланды
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833842233_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_89e650a4247cf04b55f30d698ee8004c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, украина, россия, роб йеттен, мария захарова
В мире, Нидерланды, Украина, Россия, Роб Йеттен, Мария Захарова
Новый министр обороны Нидерландов не исключила отправку военных на Украину
Глава МО Нидерландов Йешилгез-Зегериус не исключила отправку военных на Украину
ГААГА, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус не исключила отправку нидерландских военных на Украину, но заявила, что в этом вопросе нельзя торопиться и необходимо все взвесить.
Новое коалиционное правительство Нидерландов
во главе с премьер-министром Робом Йеттеном
в понедельник принесло присягу королю Виллему-Александру. В пятницу состоялось первое заседание нового кабмина.
"Я тоже не исключаю эту опцию, но, как и мой предшественник, я считаю, что не надо торопиться говорить "да" или "нет", нужно тщательно взвесить все за и против", - сказала министр после заседания в ответ на вопрос газеты Telegraaf
о возможной отправке нидерландских военных на Украину
.
По ее словам, речь, в первую очередь, идет о жизнях голландских мужчин и женщин. Кроме того, как отметила Йешилгёз-Зегериус, при принятии подобного решения нужно учесть многие обстоятельства, в том числе мандат на подобную операцию.
В начале февраля командующий вооруженными силами Нидерландов, генерал Онно Эйхельсхейм заявил, что принимать решение о целесообразности отправки нидерландских войск на Украину после подписания мирного соглашения будет уже новое правительство Нидерландов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что позиция России
о недопустимости присутствия иностранных военных на Украине и признании их законной целью неизменна.