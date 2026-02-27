Новый министр обороны Нидерландов не исключила отправку военных на Украину

ГААГА, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус не исключила отправку нидерландских военных на Украину, но заявила, что в этом вопросе нельзя торопиться и необходимо все взвесить.

Новое коалиционное правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Робом Йеттеном в понедельник принесло присягу королю Виллему-Александру. В пятницу состоялось первое заседание нового кабмина.

"Я тоже не исключаю эту опцию, но, как и мой предшественник, я считаю, что не надо торопиться говорить "да" или "нет", нужно тщательно взвесить все за и против", - сказала министр после заседания в ответ на вопрос газеты Telegraaf о возможной отправке нидерландских военных на Украину

По ее словам, речь, в первую очередь, идет о жизнях голландских мужчин и женщин. Кроме того, как отметила Йешилгёз-Зегериус, при принятии подобного решения нужно учесть многие обстоятельства, в том числе мандат на подобную операцию.

В начале февраля командующий вооруженными силами Нидерландов, генерал Онно Эйхельсхейм заявил, что принимать решение о целесообразности отправки нидерландских войск на Украину после подписания мирного соглашения будет уже новое правительство Нидерландов.