Новый министр обороны Нидерландов не исключила отправку военных на Украину - РИА Новости, 27.02.2026
21:14 27.02.2026
Новый министр обороны Нидерландов не исключила отправку военных на Украину
Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус не исключила отправку нидерландских военных на Украину, но заявила, что в этом вопросе нельзя торопиться и... РИА Новости, 27.02.2026
в мире, нидерланды, украина, россия, роб йеттен, мария захарова
В мире, Нидерланды, Украина, Россия, Роб Йеттен, Мария Захарова
Новый министр обороны Нидерландов не исключила отправку военных на Украину

ГААГА, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус не исключила отправку нидерландских военных на Украину, но заявила, что в этом вопросе нельзя торопиться и необходимо все взвесить.
Новое коалиционное правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Робом Йеттеном в понедельник принесло присягу королю Виллему-Александру. В пятницу состоялось первое заседание нового кабмина.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе о положении дел в стране - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Трамп рассказал о поставках оружия Украине через НАТО
25 февраля, 08:33
"Я тоже не исключаю эту опцию, но, как и мой предшественник, я считаю, что не надо торопиться говорить "да" или "нет", нужно тщательно взвесить все за и против", - сказала министр после заседания в ответ на вопрос газеты Telegraaf о возможной отправке нидерландских военных на Украину.
По ее словам, речь, в первую очередь, идет о жизнях голландских мужчин и женщин. Кроме того, как отметила Йешилгёз-Зегериус, при принятии подобного решения нужно учесть многие обстоятельства, в том числе мандат на подобную операцию.
В начале февраля командующий вооруженными силами Нидерландов, генерал Онно Эйхельсхейм заявил, что принимать решение о целесообразности отправки нидерландских войск на Украину после подписания мирного соглашения будет уже новое правительство Нидерландов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция России о недопустимости присутствия иностранных военных на Украине и признании их законной целью неизменна.
Ракетный комплекс Тополь - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Станут главными целями". Чем ответит Россия на ядерное оружие на Украине
24 февраля, 16:11
 
В миреНидерландыУкраинаРоссияРоб ЙеттенМария Захарова
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
