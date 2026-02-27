Рейтинг@Mail.ru
Украина пообещала усилить борьбу с коррупцией, заявили в МВФ - РИА Новости, 27.02.2026
18:27 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/ukraina-2077254416.html
Украина пообещала усилить борьбу с коррупцией, заявили в МВФ
Украина пообещала усилить борьбу с коррупцией, заявили в МВФ
2026-02-27T18:27:00+03:00
2026-02-27T18:27:00+03:00
Украина пообещала усилить борьбу с коррупцией, заявили в МВФ

Глава миссии МВФ Грей: Киев пообещал усилить борьбу с коррупцией ради кредита

Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Власти Украины дали обязательства усилить борьбу с коррупцией ради получения нового кредита Международного валютного фонда (МВФ), заявил в пятницу глава миссии фонда на Украине Гэвин Грей.
"Власти взяли на себя обязательство укрепить управление и борьбу с коррупцией", - сказал он журналистам на брифинге.
Грей добавил, что реформа в борьбе с коррупцией необходима стране, в том числе при желании Киева вступить в ЕС, а также для сохранения поддержки со стороны внешних доноров, покрывающих бюджетные нужды Украины.
"Власти также обязались принять правовую основу для служб, оказывающих поддержку в расследовании уголовных дел, находящихся в юрисдикции антикоррупционного ведомства", - отметил он.
Ранее на этой неделе руководство МВФ одобрило новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. При этом глава фонда Кристалина Георгиева отметила, что МВФ признает исключительно высокие риски для нового кредита Киеву, а погашение долга зависит от внешней помощи и действий властей.
