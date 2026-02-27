https://ria.ru/20260227/ukraina-2077238700.html
Испанский экс-дипломат высказался о шансах Украины победить в конфликте
Испанский экс-дипломат высказался о шансах Украины победить в конфликте
Украина не сможет выиграть конфликт ни с ядерным оружием, ни без него, заявил бывший испанский дипломат Хосе Антонио Соррилья. РИА Новости, 27.02.2026
Соррилья: Украина не сможет победить в конфликте даже с ядерным оружием
МАДРИД, 27 фев - РИА Новости. Украина не сможет выиграть конфликт ни с ядерным оружием, ни без него, заявил бывший испанский дипломат Хосе Антонио Соррилья.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ
ранее сообщило, что Великобритания
и Франция
готовятся передать Украине
ядерное оружие. По данным СВР
, план европейских стран заключается в том, что Киев
сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
"Они уже проиграли войну в конвенциональном плане, и теперь хотят перейти к ядерному уровню… Я не вижу, как они (Украина - ред.) могут выиграть войну - с ядерным оружием или без него, это невозможно", - сказал дипломат на своем Youtube-канале.
По его словам, попытки вывести противостояние на ядерный уровень не изменят стратегический баланс, поскольку Россия является крупнейшим обладателем ядерного арсенала в мире.