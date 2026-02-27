Рейтинг@Mail.ru
Испанский экс-дипломат высказался о шансах Украины победить в конфликте - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/ukraina-2077238700.html
Испанский экс-дипломат высказался о шансах Украины победить в конфликте
Испанский экс-дипломат высказался о шансах Украины победить в конфликте - РИА Новости, 27.02.2026
Испанский экс-дипломат высказался о шансах Украины победить в конфликте
Украина не сможет выиграть конфликт ни с ядерным оружием, ни без него, заявил бывший испанский дипломат Хосе Антонио Соррилья. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T17:48:00+03:00
2026-02-27T17:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_0:168:3924:2375_1920x0_80_0_0_168f0f0c05bf1cc0ed81ea76401a2b64.jpg
https://ria.ru/20260227/udar-2077132565.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_329:0:3924:2696_1920x0_80_0_0_e1e2bf02aa3c487a8963772e16d0d8a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, великобритания, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Испанский экс-дипломат высказался о шансах Украины победить в конфликте

Соррилья: Украина не сможет победить в конфликте даже с ядерным оружием

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 27 фев - РИА Новости. Украина не сможет выиграть конфликт ни с ядерным оружием, ни без него, заявил бывший испанский дипломат Хосе Антонио Соррилья.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
"Они уже проиграли войну в конвенциональном плане, и теперь хотят перейти к ядерному уровню… Я не вижу, как они (Украина - ред.) могут выиграть войну - с ядерным оружием или без него, это невозможно", - сказал дипломат на своем Youtube-канале.
По его словам, попытки вывести противостояние на ядерный уровень не изменят стратегический баланс, поскольку Россия является крупнейшим обладателем ядерного арсенала в мире.
Боевая работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Удар возмездия по ВСУ: какие цели поразили российские войска
Вчера, 17:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала