Испанский экс-дипломат высказался о шансах Украины победить в конфликте

МАДРИД, 27 фев - РИА Новости. Украина не сможет выиграть конфликт ни с ядерным оружием, ни без него, заявил бывший испанский дипломат Хосе Антонио Соррилья.

"Они уже проиграли войну в конвенциональном плане, и теперь хотят перейти к ядерному уровню… Я не вижу, как они (Украина - ред.) могут выиграть войну - с ядерным оружием или без него, это невозможно", - сказал дипломат на своем Youtube-канале.