https://ria.ru/20260227/ukraina-2077225527.html
В Испании рассказали, сколько Украина сможет продержаться без Запада
В Испании рассказали, сколько Украина сможет продержаться без Запада - РИА Новости, 27.02.2026
В Испании рассказали, сколько Украина сможет продержаться без Запада
Украина без западной финансовой и военной поддержки сможет сопротивляться "не более 12 недель", заявил бывший испанский дипломат Хосе Антонио Соррилья. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T17:13:00+03:00
2026-02-27T17:13:00+03:00
2026-02-27T17:13:00+03:00
в мире
украина
россия
нато
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073994235_0:134:2730:1670_1920x0_80_0_0_19361eede964af7a4917a730e1da28c1.jpg
https://ria.ru/20260226/ukraina-2076936318.html
украина
россия
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073994235_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c271e37c82bf38753806d7f12963fd31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, нато, испания
В мире, Украина, Россия, НАТО, Испания
В Испании рассказали, сколько Украина сможет продержаться без Запада
Соррилья: Украина без поддержки Запада сможет сопротивляться не более 12 недель