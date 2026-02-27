Рейтинг@Mail.ru
В Испании рассказали, сколько Украина сможет продержаться без Запада
17:13 27.02.2026
В Испании рассказали, сколько Украина сможет продержаться без Запада
В Испании рассказали, сколько Украина сможет продержаться без Запада
Украина без западной финансовой и военной поддержки сможет сопротивляться "не более 12 недель", заявил бывший испанский дипломат Хосе Антонио Соррилья. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T17:13:00+03:00
2026-02-27T17:13:00+03:00
В Испании рассказали, сколько Украина сможет продержаться без Запада

Соррилья: Украина без поддержки Запада сможет сопротивляться не более 12 недель

МАДРИД, 27 фев - РИА Новости. Украина без западной финансовой и военной поддержки сможет сопротивляться "не более 12 недель", заявил бывший испанский дипломат Хосе Антонио Соррилья.
"Всё, что сейчас делает Украина, происходит, потому что мы отправляем им деньги и оружие. Без этих денег и оружия, как только мы "выдернем кабель", Украина сможет сопротивляться не более, скажем, 12 недель", - сказал дипломат на своем канале.
По мнению дипломата, продолжение конфликта приводит к росту числа жертв и не приносит заявленных целей, при этом, как он утверждает, отдельные лица "становятся богаче на крови невинных".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
