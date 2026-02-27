Рейтинг@Mail.ru
"Русские требуют". На Западе обратились к Украине с внезапным призывом
27.02.2026
"Русские требуют". На Западе обратились к Украине с внезапным призывом
"Русские требуют". На Западе обратились к Украине с внезапным призывом
Киеву необходимо стать хорошим соседом для Москвы ради членства в Евросоюзе, пишет Parlamentní listy. РИА Новости, 27.02.2026
украина, киев, москва, кайя каллас, владимир зеленский, евросоюз
"Русские требуют". На Западе обратились к Украине с внезапным призывом

PL: Украина должна стать хорошим соседом для России ради вступления в ЕС

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Киеву необходимо стать хорошим соседом для Москвы ради членства в Евросоюзе, пишет Parlamentní listy.
"Лучшее, что могут украинцы сделать для того, чтобы стать приемлемым членом Европейского союза, это то же, чего требуют от них русские: стать приемлемым соседом для них. Речь о денацификации, демилитаризации и нейтралитете", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Зеленский сделал заявление о завершении конфликта
Вчера, 14:52
Обозреватель считает, что Украина сейчас представляет собой огромную проблему для Европы, поскольку внутри страны стало очень много вооруженных националистов и неонацистов, а также усугубилась ситуация с коррупцией и экономикой.
Владимир Зеленский требует от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявлял, что если когда-нибудь Украина вступит в ЕС, то союз будет обречен на банкротство, и это станет его концом.
Глава евродипломатии Кая Каллас, в свою очередь, 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Пойти воевать". На Западе выступили с радикальным планом по Украине
Вчера, 12:19
 
Заголовок открываемого материала