16:25 27.02.2026
Киев хочет производить ракеты для ПВО, заявил глава Минобороны Украины
Киев хочет производить ракеты для ПВО, заявил глава Минобороны Украины
в мире, украина, европа, михаил федоров, владимир зеленский, нато, киев
В мире, Украина, Европа, Михаил Федоров, Владимир Зеленский, НАТО, Киев
Киев хочет производить ракеты для ПВО, заявил глава Минобороны Украины

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украина хочет производить свои противобаллистические ракеты, чтобы закрыть дефицит западных ракет для ПВО, заявил министр обороны Михаил Федоров, посетовав, что быстро это сделать не получится.
"Нам критически не хватает ракет типа ПАК-3 (PAC-3 – ред.) для ПВО, чтобы защититься от российской баллистики. Мы говорили... (с Владимиром Зеленским - ред.) о создании совместных консорциумов с партнерами, чтобы быстрее делать противобаллистические ракеты", - приводит слова Федорова украинское агентство Укринформ на своем сайте.
Министр добавил, что для этого необходим отдельный проект со сложными расчетами, на которые требуется дополнительное время.
Ранее Зеленский пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Писториус подтвердил отказ Германии от поставок Украине ракет Taurus
