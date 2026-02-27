https://ria.ru/20260227/ukraina-2077210558.html
Киев хочет производить ракеты для ПВО, заявил глава Минобороны Украины
Киев хочет производить ракеты для ПВО, заявил глава Минобороны Украины - РИА Новости, 27.02.2026
Киев хочет производить ракеты для ПВО, заявил глава Минобороны Украины
Украина хочет производить свои противобаллистические ракеты, чтобы закрыть дефицит западных ракет для ПВО, заявил министр обороны Михаил Федоров, посетовав, что РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:25:00+03:00
2026-02-27T16:25:00+03:00
2026-02-27T16:25:00+03:00
в мире
украина
европа
михаил федоров
владимир зеленский
нато
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067635889_0:22:3072:1750_1920x0_80_0_0_737440a25c2cc20b1fc2530f40662d24.jpg
https://ria.ru/20260224/germaniya-2076432273.html
украина
европа
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067635889_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_4ed6f8086a0a99652d8769ca7392eb6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, михаил федоров, владимир зеленский, нато, киев
В мире, Украина, Европа, Михаил Федоров, Владимир Зеленский, НАТО, Киев
Киев хочет производить ракеты для ПВО, заявил глава Минобороны Украины
Федоров: Украине не удастся быстро начать производство собственных ракет для ПВО