Страны G7 передали Украине 43 миллиардов долларов за счет активов России
13:46 27.02.2026 (обновлено: 13:47 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/ukraina-2077143209.html
Страны G7 передали Украине 43 миллиардов долларов за счет активов России
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Большая семерка" в текущем году выдала кредитов Украине уже на 3,8 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов, а общая сумма достигла почти 43 миллиарда, следует из расчетов РИА Новости по данным украинского минфина и национальных ведомств.
Страны "Большой семерки" в 2024 году одобрили выдачу Украине кредита на сумму примерно в 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. На конец февраля государства выделили Украине по этой схеме уже 42,7 миллиарда долларов.
Первый миллиард долларов Украина в рамках этой схемы получила от США - еще в конце 2024 года, при этом с тех пор Штаты средства украинскому бюджету под доходы от активов РФ не выделяли. Остальные члены "семерки" направили Украине 37,9 миллиарда долларов в 2025 году и 3,8 миллиарда - в 2026 году.
В целом Канада направила в рамках кредита под доходы от российских активов 3,6 миллиарда долларов, Япония и Великобритания - примерно по 3 миллиарда. Остальные 32 миллиарда передал Евросоюз.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
На Западе продолжатся попытки своровать российские активы, считает Кремль
Вчера, 13:03
 
