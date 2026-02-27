https://ria.ru/20260227/ukraina-2077143209.html
Страны G7 передали Украине 43 миллиардов долларов за счет активов России
Страны G7 передали Украине 43 миллиардов долларов за счет активов России - РИА Новости, 27.02.2026
Страны G7 передали Украине 43 миллиардов долларов за счет активов России
"Большая семерка" в текущем году выдала кредитов Украине уже на 3,8 миллиарда долларов за счет доходов от замороженных российских активов, а общая сумма... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:46:00+03:00
2026-02-27T13:46:00+03:00
2026-02-27T13:47:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
g7
украина
сша
россия
Новости
ru-RU
Страны G7 передали Украине 43 миллиардов долларов за счет активов России
