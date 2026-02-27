Рейтинг@Mail.ru
"Пойти воевать". На Западе выступили с радикальным планом по Украине
27.02.2026
"Пойти воевать". На Западе выступили с радикальным планом по Украине
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен обратился в соцсети X с призывом к лидерам западных стран. РИА Новости, 27.02.2026
2026
1920
1920
true
Профессор Дизен призвал глав стран Запада лично отправиться воевать на Украину

Профессор Дизен призвал глав стран Запада лично отправиться воевать на Украину

Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен обратился в соцсети X с призывом к лидерам западных стран.
"Если наши политические лидеры хотят продолжить эту войну, то я предлагаю им надеть форму и пойти воевать добровольно, а не посылать ради этого еще больше украинцев", — написал он.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Продолжает угрожать". Орбан забил тревогу из-за выходки Зеленского
Вчера, 11:06
По словам Дизена, украинцы не желают воевать за Запад и пытаются сбежать от вербовщиков киевского режима.
В начале февраля Европарламент ужесточил условия рассмотрения заявлений о предоставлении убежища для граждан Украины.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Времени нет". Зеленский сделал внезапное признание о своих детях
Вчера, 09:22
 
