Политолог прокомментировал планы Европы передать Украине ядерное оружие

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Планы Британии и Франции передать Украине ядерное оружие свидетельствуют о том, что Киев терпит поражение и уже не верит в возможность остановить наступление России другими средствами, поделился с РИА Новости мнением политолог Владимир Скачко.

По его мнению, Киев таким образом рассчитывают остановить российское продвижение, других аргументов, чтобы попытаться повлиять на решимость российской стороны, у Киева и его западных союзников уже не осталось.