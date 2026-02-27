Рейтинг@Mail.ru
Политолог прокомментировал планы Европы передать Украине ядерное оружие - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/ukraina-2077102988.html
Политолог прокомментировал планы Европы передать Украине ядерное оружие
Политолог прокомментировал планы Европы передать Украине ядерное оружие - РИА Новости, 27.02.2026
Политолог прокомментировал планы Европы передать Украине ядерное оружие
Планы Британии и Франции передать Украине ядерное оружие свидетельствуют о том, что Киев терпит поражение и уже не верит в возможность остановить наступление... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T11:52:00+03:00
2026-02-27T11:52:00+03:00
в мире
киев
россия
украина
владимир скачко
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
https://ria.ru/20260227/ekspert-2077053009.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, украина, владимир скачко, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Киев, Россия, Украина, Владимир Скачко, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Политолог прокомментировал планы Европы передать Украине ядерное оружие

РИА Новости: планы Европы передать Киеву ЯО указывают на поражение Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Планы Британии и Франции передать Украине ядерное оружие свидетельствуют о том, что Киев терпит поражение и уже не верит в возможность остановить наступление России другими средствами, поделился с РИА Новости мнением политолог Владимир Скачко.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
"Украинцы прекрасно понимают, что они терпят поражение. Защитить себя они могут, только используя такие экстраординарные средства", - сказал Скачко в беседе с агентством.
По его мнению, Киев таким образом рассчитывают остановить российское продвижение, других аргументов, чтобы попытаться повлиять на решимость российской стороны, у Киева и его западных союзников уже не осталось.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться. По его словам, пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
США не поддержат Британию и Францию в передаче Киеву ЯО, считает эксперт
Вчера, 09:20
 
В миреКиевРоссияУкраинаВладимир СкачкоДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала