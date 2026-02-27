МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Планы Британии и Франции передать Украине ядерное оружие свидетельствуют о том, что Киев терпит поражение и уже не верит в возможность остановить наступление России другими средствами, поделился с РИА Новости мнением политолог Владимир Скачко.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
"Украинцы прекрасно понимают, что они терпят поражение. Защитить себя они могут, только используя такие экстраординарные средства", - сказал Скачко в беседе с агентством.
По его мнению, Киев таким образом рассчитывают остановить российское продвижение, других аргументов, чтобы попытаться повлиять на решимость российской стороны, у Киева и его западных союзников уже не осталось.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться. По его словам, пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.