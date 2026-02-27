МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Вступление Украины в ЕС может иметь для него серьезные последствия, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Украина и так уже очень дорого обходится Европе. В случае приема в ЕС обойдется еще дороже — во всех смыслах", — резюмировал Пушков.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявлял, что если когда-нибудь Украина вступит в ЕС, то союз будет обречен на банкротство, и это станет его концом.
Глава евродипломатии Кая Каллас, в свою очередь, 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
