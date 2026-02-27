Рейтинг@Mail.ru
"Может взорвать": Пушков резко высказался об авантюре ЕС ради Украины
06:59 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/ukraina-2077042946.html
"Может взорвать": Пушков резко высказался об авантюре ЕС ради Украины
Вступление Украины в ЕС может иметь для него серьезные последствия, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. РИА Новости, 27.02.2026
в мире
украина
европа
киев
алексей пушков
владимир зеленский
украина
европа
киев
"Может взорвать": Пушков резко высказался об авантюре ЕС ради Украины

Пушков: вступление Украины в ЕС будет иметь для него серьезные последствия

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Вступление Украины в ЕС может иметь для него серьезные последствия, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«
"Включение Украины в состав ЕС может взорвать союз и как управленческую, и как политическую структуру, усилить его экономические проблемы и обескровить финансово", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Скоро начнется": на Украине рассказали, что задумал Зеленский в Донбассе
Вчера, 01:27
По словам парламентария, руководство Европы ошибается, думая, что Киев урежет требованиях после вступления в ЕС. Напротив, Украина будет требовать к себе "особого отношения" и, что еще хуже, втянет Брюссель в войну с Россией.
"Украина и так уже очень дорого обходится Европе. В случае приема в ЕС обойдется еще дороже — во всех смыслах", — резюмировал Пушков.
Боевая работа расчета пушки Гиацинт-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Уступает по всем фронтам": в США высказались о территориях России
Вчера, 02:30
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявлял, что если когда-нибудь Украина вступит в ЕС, то союз будет обречен на банкротство, и это станет его концом.
Глава евродипломатии Кая Каллас, в свою очередь, 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В США оценили эффективность ударов ВС России
Вчера, 06:15
 
В миреУкраинаЕвропаКиевАлексей ПушковВладимир Зеленский
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала