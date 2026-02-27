Рейтинг@Mail.ru
"Уступает по всем фронтам": в США высказались о территориях России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:30 27.02.2026
"Уступает по всем фронтам": в США высказались о территориях России
"Уступает по всем фронтам": в США высказались о территориях России
У Украины нет ресурсов, чтобы диктовать России условия по территориальному вопросу, пишет американский журнал Foreign Affairs. РИА Новости, 27.02.2026
"Уступает по всем фронтам": в США высказались о территориях России

Foreign Affairs: у Украины нет ресурсов, чтобы диктовать России условия

Боевая работа расчета пушки "Гиацинт-Б" в зоне СВО
Боевая работа расчета пушки Гиацинт-Б в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа расчета пушки "Гиацинт-Б" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. У Украины нет ресурсов, чтобы диктовать России условия по территориальному вопросу, пишет американский журнал Foreign Affairs.
«
"У Украины нет ни военных ресурсов для успешного наступления, ни политической воли для надежной обороны", — пишет автор, комментируя отказ Киева от территориальных уступок.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Скоро начнется": на Украине рассказали, что задумал Зеленский в Донбассе
Вчера, 01:27
Как пишет журнал, Киев отстает от Москвы по всем военным и техническим параметрам, в то время как стратегические цели России вполне соотносятся с ее возможностями.
«
"Цели Украины, напротив, кажутся недостижимыми", — резюмирует Foreign Affairs.
Представитель Кремля Дмитрий Песков 23 января заявлял, что ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Повышает ставки". Дерзкая выходка Зеленского вызвала изумление на Западе
26 февраля, 21:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиев
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
