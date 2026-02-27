https://ria.ru/20260227/ukraina-2077031429.html
"Уступает по всем фронтам": в США высказались о территориях России
"Уступает по всем фронтам": в США высказались о территориях России - РИА Новости, 27.02.2026
"Уступает по всем фронтам": в США высказались о территориях России
У Украины нет ресурсов, чтобы диктовать России условия по территориальному вопросу, пишет американский журнал Foreign Affairs. РИА Новости, 27.02.2026
специальная военная операция на украине
"Уступает по всем фронтам": в США высказались о территориях России
Foreign Affairs: у Украины нет ресурсов, чтобы диктовать России условия