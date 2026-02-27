https://ria.ru/20260227/ukraina-2077027658.html
Украина в рамках кредита МВФ незамедлительно получит $1,5 миллиарда
Украина получит незамедлительный платеж в размере 1,5 миллиардов долларов в рамках новой кредитной программы Международного валютного фонда, следует из... РИА Новости, 27.02.2026
