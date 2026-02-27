"Удар в спину". ЕС принуждает Киев к сотрудничеству с Москвой

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Руководство ЕС отказалось утвердить многолетний план финансирования ВСУ, попросило восстановить транзит российской нефти в Венгрию и Словакию и дало понять: в обозримой перспективе не видит Украину среди полноправных членов Евросоюза. Что происходит между Брюсселем и Киевом — в материале РИА Новости.

Друг оказался вдруг

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 24 февраля признала: договориться по двадцатому пакету антироссийских санкций пока не удалось. Помощь на 90 миллиардов евро, две трети которых должны пойти на ВСУ, не согласовали. Против выступили Венгрия, Чехия и Словакия.

© REUTERS / Kuba Stezycki Глава дипломатии ЕС Кая Каллас © REUTERS / Kuba Stezycki Глава дипломатии ЕС Кая Каллас

А плана Б нет. По словам Каллас, в крайнем случае Еврокомиссия вернется к идее передать Украине замороженные российские активы.

Киев тут же посетили председатели Еврокомиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта, а также президент Финляндии и премьер-министры Швеции, Дании, Норвегии и стран Балтии. Но Зеленского это не особо утешило.

Эксперты издания Euractiv считают, что стратегия ЕС в отношении Украины оказалась слишком оптимистичной и не приносит должных результатов. В частности, обещание евроинтеграции назвали "долгосрочной авантюрой", которая вызывает раздражение даже у украинцев.

Враждебное окружение

Как известно, Зеленский требует назвать точную дату вступления в ЕС. По его мнению, это должно стать одной из гарантий безопасности. Однако европейцы медлят с ответом.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве © REUTERS / Valentyn Ogirenko Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве

С одной стороны, они понимают, что Украина объективно не соответствует общепринятым стандартам. С другой — в ЕС есть и те, кто не в восторге от киевских властей.

Зеленский умудрился испортить отношения практически со всеми соседями, за исключением Молдавии и Румынии. Причем только прямое вмешательство Брюсселя в 2025-м не допустило к власти в Бухаресте еще одного недоброжелателя Киева.

Польша уже свернула программу помощи украинским беженцам. В частности, их лишили доступа к бесплатной медицине, льгот на оплату жилья и пособий по безработице. Поводом для этого послужили в том числе культ Бандеры и разнузданное поведение переселенцев. Президент Кароль Навроцкий объяснил: украинцы не должны пользоваться привилегиями за счет поляков.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Президент Польши Кароль Навроцкий © AP Photo / Mindaugas Kulbis Президент Польши Кароль Навроцкий

Словакия и Венгрия в середине февраля прекратили поставки дизеля Украине и угрожают сделать то же самое с электричеством, потому что Киев по политическим мотивам не восстанавливает транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

У Будапешта и Братиславы есть примерно 90-дневный запас сырья, поэтому Еврокомиссия пока не считает положение критичным. Тем не менее 18 февраля Словакия объявила режим ЧС в нефтяной отрасли.

Фон дер Ляйен посоветовала Зеленскому как можно скорее отремонтировать "Дружбу". Фицо рассчитывает на первые числа марта. Однако, сообщает France 24, глава киевского режима уверяет, что так быстро не получится.

Виктор Орбан написал ему письмо. "Мы, венгерский народ, не несем ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина. Мы сочувствуем украинскому народу, но не желаем участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные действия и не хотим платить больше за энергоносители", — объяснил премьер-министр.

И призвал немедленно возобновить транзит по "Дружбе", а также "воздержаться от любых дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии".

Чуть позже он анонсировал развертывание войск для защиты энергосистемы от украинской агрессии.

Время пришло

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Зеленского все-таки дожмут с "Дружбой", причем сделает это не Венгрия, а Еврокомиссия.

"У Брюсселя и без того много проблем с Будапештом. История с трубопроводом все только усложняет. Поэтому евробюрократы вступятся за своих. Зеленский может упираться, но он только оттягивает неизбежное", — говорит эксперт.

Что касается вступления в ЕС, то Киеву уготовили судьбу Анкары, которая числится кандидатом с 1999-го, добавляет он. Конфликты Зеленского с соседними странами лишь подтверждают правильность решения евробюрократов, но ради сохранения боевого духа украинцев официально об этом никогда не скажут.

Политолог Владимир Оленченко указывает: в 2022-м киевские власти из-за западной помощи испытывали излишний оптимизм относительно хода боевых действий, а теперь расплачиваются за это.

© REUTERS / Alex Brandon Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио в Братиславе © REUTERS / Alex Brandon Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио в Братиславе

"Они были настолько уверены в силе антироссийских санкций и поддержке Запада, что не считали нужным прислушиваться к другим мнениям. Но сейчас партнеры Киева истощены морально и экономически. СМИ пытаются сделать Венгрию и Словакию крайними, якобы все проблемы только в них. На самом деле похожие настроения у всех украинских союзников. Если замолчит Будапешт, заговорит кто-то другой", — рассуждает эксперт.

И добавляет: примерно то же самое наблюдается внутри Украины. Даже провластные социологические службы больше не рисуют заоблачный рейтинг Зеленского, а оппозиционеры не скрывают своих политических амбиций.