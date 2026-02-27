Рейтинг@Mail.ru
"Удар в спину". ЕС принуждает Киев к сотрудничеству с Москвой
08:00 27.02.2026
"Удар в спину". ЕС принуждает Киев к сотрудничеству с Москвой
"Удар в спину". ЕС принуждает Киев к сотрудничеству с Москвой
Руководство ЕС отказалось утвердить многолетний план финансирования ВСУ, попросило восстановить транзит российской нефти в Венгрию и Словакию и дало понять: в... РИА Новости, 27.02.2026
"Удар в спину". ЕС принуждает Киев к сотрудничеству с Москвой

Оленченко: Украине пора соглашаться на мир с Россией

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Руководство ЕС отказалось утвердить многолетний план финансирования ВСУ, попросило восстановить транзит российской нефти в Венгрию и Словакию и дало понять: в обозримой перспективе не видит Украину среди полноправных членов Евросоюза. Что происходит между Брюсселем и Киевом — в материале РИА Новости.

Друг оказался вдруг

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 24 февраля признала: договориться по двадцатому пакету антироссийских санкций пока не удалось. Помощь на 90 миллиардов евро, две трети которых должны пойти на ВСУ, не согласовали. Против выступили Венгрия, Чехия и Словакия.
© REUTERS / Kuba StezyckiГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас
А плана Б нет. По словам Каллас, в крайнем случае Еврокомиссия вернется к идее передать Украине замороженные российские активы.
Киев тут же посетили председатели Еврокомиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта, а также президент Финляндии и премьер-министры Швеции, Дании, Норвегии и стран Балтии. Но Зеленского это не особо утешило.
Эксперты издания Euractiv считают, что стратегия ЕС в отношении Украины оказалась слишком оптимистичной и не приносит должных результатов. В частности, обещание евроинтеграции назвали "долгосрочной авантюрой", которая вызывает раздражение даже у украинцев.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Это все изменит. Трамп сделал Украине роковое предложение
12 февраля, 08:00

Враждебное окружение

Как известно, Зеленский требует назвать точную дату вступления в ЕС. По его мнению, это должно стать одной из гарантий безопасности. Однако европейцы медлят с ответом.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
С одной стороны, они понимают, что Украина объективно не соответствует общепринятым стандартам. С другой — в ЕС есть и те, кто не в восторге от киевских властей.
Зеленский умудрился испортить отношения практически со всеми соседями, за исключением Молдавии и Румынии. Причем только прямое вмешательство Брюсселя в 2025-м не допустило к власти в Бухаресте еще одного недоброжелателя Киева.
Польша уже свернула программу помощи украинским беженцам. В частности, их лишили доступа к бесплатной медицине, льгот на оплату жилья и пособий по безработице. Поводом для этого послужили в том числе культ Бандеры и разнузданное поведение переселенцев. Президент Кароль Навроцкий объяснил: украинцы не должны пользоваться привилегиями за счет поляков.
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Кароль Навроцкий
Словакия и Венгрия в середине февраля прекратили поставки дизеля Украине и угрожают сделать то же самое с электричеством, потому что Киев по политическим мотивам не восстанавливает транзит нефти по трубопроводу "Дружба".
У Будапешта и Братиславы есть примерно 90-дневный запас сырья, поэтому Еврокомиссия пока не считает положение критичным. Тем не менее 18 февраля Словакия объявила режим ЧС в нефтяной отрасли.
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНефтепровод "Дружба" в Гомельской области
Нефтепровод Дружба в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Нефтепровод "Дружба" в Гомельской области
Фон дер Ляйен посоветовала Зеленскому как можно скорее отремонтировать "Дружбу". Фицо рассчитывает на первые числа марта. Однако, сообщает France 24, глава киевского режима уверяет, что так быстро не получится.
Виктор Орбан написал ему письмо. "Мы, венгерский народ, не несем ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина. Мы сочувствуем украинскому народу, но не желаем участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные действия и не хотим платить больше за энергоносители", — объяснил премьер-министр.
И призвал немедленно возобновить транзит по "Дружбе", а также "воздержаться от любых дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии".
Чуть позже он анонсировал развертывание войск для защиты энергосистемы от украинской агрессии.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Такое не прощают". Зеленского уличили в подыгрывании России
4 февраля, 08:00

Время пришло

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Зеленского все-таки дожмут с "Дружбой", причем сделает это не Венгрия, а Еврокомиссия.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
"У Брюсселя и без того много проблем с Будапештом. История с трубопроводом все только усложняет. Поэтому евробюрократы вступятся за своих. Зеленский может упираться, но он только оттягивает неизбежное", — говорит эксперт.
Что касается вступления в ЕС, то Киеву уготовили судьбу Анкары, которая числится кандидатом с 1999-го, добавляет он. Конфликты Зеленского с соседними странами лишь подтверждают правильность решения евробюрократов, но ради сохранения боевого духа украинцев официально об этом никогда не скажут.
Политолог Владимир Оленченко указывает: в 2022-м киевские власти из-за западной помощи испытывали излишний оптимизм относительно хода боевых действий, а теперь расплачиваются за это.
© REUTERS / Alex BrandonПремьер-министр Словакии Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио в Братиславе
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио в Братиславе - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© REUTERS / Alex Brandon
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио в Братиславе
"Они были настолько уверены в силе антироссийских санкций и поддержке Запада, что не считали нужным прислушиваться к другим мнениям. Но сейчас партнеры Киева истощены морально и экономически. СМИ пытаются сделать Венгрию и Словакию крайними, якобы все проблемы только в них. На самом деле похожие настроения у всех украинских союзников. Если замолчит Будапешт, заговорит кто-то другой", — рассуждает эксперт.
И добавляет: примерно то же самое наблюдается внутри Украины. Даже провластные социологические службы больше не рисуют заоблачный рейтинг Зеленского, а оппозиционеры не скрывают своих политических амбиций.
Киеву пора признать изменившуюся реальность и заключить мирный договор на условиях Москвы, уверен политолог. После этого украинцам нужно будет думать о том, как восстанавливать экономику, а не мечтать о вступлении в ЕС и НАТО.
 
В миреУкраинаВенгрияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ОленченкоКайя КалласЕвросоюзВооруженные силы УкраиныЕврокомиссия
 
 
