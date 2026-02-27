https://ria.ru/20260227/uitkoff-2077047662.html
Самолет, предположительно, Уиткоффа приземлился в Майами
Самолет той же модели, что у спецпосланника США Стива Уиткоффа, приземлился в Майами после безостановочного перелета из Женевы, где прошли переговоры с... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T08:33:00+03:00
2026-02-27T08:33:00+03:00
2026-02-27T09:17:00+03:00
в мире
женева (город)
иран
украина
стив уиткофф
аббас аракчи
джаред кушнер
flightradar24
женева (город)
иран
украина
2026
Самолет, предположительно, Уиткоффа прибыл в Майами после переговоров в Женеве