Самолет, предположительно, Уиткоффа приземлился в Майами
08:33 27.02.2026 (обновлено: 09:17 27.02.2026)
Самолет, предположительно, Уиткоффа приземлился в Майами
Самолет, предположительно, Уиткоффа приземлился в Майами
в мире, женева (город), иран, украина, стив уиткофф, аббас аракчи, джаред кушнер, flightradar24, мирный план сша по украине
В мире, Женева (город), Иран, Украина, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, Джаред Кушнер, Flightradar24, Мирный план США по Украине
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Самолет той же модели, что у спецпосланника США Стива Уиткоффа, приземлился в Майами после безостановочного перелета из Женевы, где прошли переговоры с представителями Украины и Ирана, выяснило РИА Новости на основе данных портала Flightradar24.
Самолет модели Bombardier Global 7500 вылетел из аэропорта Женевы приблизительно в 22.19 мск. Приземлился в аэропорту Майами около 8.05 мск пятницы.
Великобритания начала диверсионную войну против США
Переговоры по Ирану в Женеве стали одними "из самых серьезных и самых длинных переговоров", был достигнут "хороший прогресс", сообщал по итогам дискуссий глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Помимо Ирана, в Женеве прошли и переговоры по Украине: Уиткофф и еще один посланник США Джаред Кушнер встречались с секретарем совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым.
В Женеве в четверг также находился спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев. От комментариев по итогам возможных встреч он отказался.
Настоящие украинцы спасут Россию от выдуманных
В миреЖенева (город)ИранУкраинаСтив УиткоффАббас АракчиДжаред КушнерFlightradar24Мирный план США по Украине
 
 
