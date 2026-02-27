В Уфе врачи спасли мужчину, проглотившего крупный осколок стекла

УФА, 27 фев — РИА Новости. Уфимские врачи успешно извлекли из пищевода местного жителя большой треугольный осколок стекла, который тот случайно проглотил, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

"Врачи городской больницы № 21 имени В. Г. Сахаутдинова спасли жизнь уфимцу, случайно проглотившему кусок стекла три на три сантиметра. <…> Врач-эндоскопист провел ювелирную работу по удалению инородного тела", — написал он в Telegram-канале

Мужчину доставили в больницу с болью за грудиной, рвотой с прожилками крови и ощущением тяжести при глотании. Как выяснилось, за час до этого он пил из стеклянной бутылки и случайно проглотил кусок стекла.

При эндоскопическом исследовании врачи установили, что осколок расположился поперек и плотно застрял в средней трети пищевода. Основной риск вмешательства заключался в том, что на этом уровне проходили крупные сосуды, в том числе аорта, и их повреждение могло оказаться смертельным.