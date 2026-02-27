МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Боевики украинского подразделения "Птицы Мадьяра" наносили удары по ложным российским позициям и получали за это боевые выплаты, рассказал РИА Новости разведчик 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Смоленск".