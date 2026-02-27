Рейтинг@Mail.ru
"Птицы Мадьяра" получали выплаты за удары по несуществующим позициям
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 27.02.2026 (обновлено: 06:32 27.02.2026)
"Птицы Мадьяра" получали выплаты за удары по несуществующим позициям
"Птицы Мадьяра" получали выплаты за удары по несуществующим позициям
Боевики украинского подразделения "Птицы Мадьяра" наносили удары по ложным российским позициям и получали за это боевые выплаты, рассказал РИА Новости разведчик
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Птицы Мадьяра" получали выплаты за удары по несуществующим позициям

РИА Новости: "Птицам Мадьяра" платили за удары по несуществующим позициям ВС РФ

© AP Photo / Roman Chop Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Боевики украинского подразделения "Птицы Мадьяра" наносили удары по ложным российским позициям и получали за это боевые выплаты, рассказал РИА Новости разведчик 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Смоленск".
"Элитное подразделение ВСУ "Птицы Мадьяра" наносило удары своими БПЛА по нашим ложным позициям. Мы расставляли на них антенны Starlink, напечатанные на 3D-принтере. Противник передавал своему командованию эти ложные цели как поражённые и получал за это боевые выплаты", - рассказал собеседник агентства.
Он также отметил, что в подразделении группировки было налажено целое производство по печати корпусов на 3D-принтерах для использования этого оборудования на ложных позициях ВС РФ.
Десятки похищенных ТЦК украинцев содержатся под Харьковом
