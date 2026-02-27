https://ria.ru/20260227/udary-2077030548.html
Пакистан нанес удары по трем провинциям Афганистана
Пакистан нанес авиаудары по ряду районов в афганских провинциях Кабул, Кандагар и Пактия, сообщений о пострадавших не поступало, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.02.2026
в мире
пакистан
афганистан
кабул (город)
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
пакистан
афганистан
кабул (город)
Пакистан нанес удары в Кабуле, Кандагаре, Пактии, пострадавших нет