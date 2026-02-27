Рейтинг@Mail.ru
02:15 27.02.2026 (обновлено: 16:38 27.02.2026)
Пакистан нанес удары по трем провинциям Афганистана
Пакистан нанес удары по трем провинциям Афганистана
в мире, пакистан, афганистан, кабул (город), вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Пакистан, Афганистан, Кабул (город), Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Пакистан нанес удары по трем провинциям Афганистана

Пакистан нанес удары в Кабуле, Кандагаре, Пактии, пострадавших нет

© AP Photo / Siddiqullah AlizaiВид на Кабул, Афганистан
Вид на Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
Вид на Кабул, Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пакистан нанес авиаудары по ряду районов в афганских провинциях Кабул, Кандагар и Пактия, сообщений о пострадавших не поступало, сообщил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.
"Пакистанская армия нанесла авиаудары в некоторых районах Кабула, Кандагара и Пактии; к счастью, сообщений о пострадавших не поступало", - написал пресс-секретарь на своей странице в соцсети X.
Афганские военнослужащие на границе в районе провинции Хост, Афганистан - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Пакистан утверждает, что число погибших афганских военных возросло до 72
В миреПакистанАфганистанКабул (город)Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
