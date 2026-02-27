Балицкий прокомментировал украинский удар по Энергодару

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Ударом БПЛА по Энергодару Киев хотел сорвать режим тишины в районе АЭС для ремонта и восстановления энергоснабжения станции, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Здание дворца культуры в Энергодаре повреждено при детонации дрона, пострадавших нет, сообщил ранее глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале. В результате детонации вражеского беспилотника повреждено остекление здания, пострадал фасад, осколками посекло автомобили, припаркованные во дворе.
"Несмотря на все международные призывы к сдержанности и объявленный режим тишины в районе атомной станции, необходимый для ремонта стратегически важных линий электропередачи, украинские боевики продолжают террористические атаки. Цель этих действий очевидна — любыми способами сорвать восстановление энергоснабжения, создать угрозу ядерной безопасности и запугать мирных жителей", - написал Балицкий в Мах.
Восстановительные работы в здании начнутся незамедлительно, как только позволит оперативная обстановка, добавил губернатор.
Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 10 февраля, предположительно, из-за военной активности. МАГАТЭ обратилось к Москве и Киеву с предложением временно прекратить огонь для безопасной оценки ущерба и ремонта линии "Ферросплавная-1", заявило агентство. Балицкий отмечал, что энергоснабжение станции осуществляется по линии "Днепровская" в полном объёме.
