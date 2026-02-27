https://ria.ru/20260227/udar-2077200746.html
В Пакистане не подтвердили удар по ядерному объекту, сообщили в посольстве
В Пакистане не подтвердили удар по ядерному объекту, сообщили в посольстве
Пакистанские источники не подтверждают заявления о нанесении Афганистаном удара по "ядерному объекту", сообщило посольство России в Исламабаде РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T15:50:00+03:00
2026-02-27T15:50:00+03:00
2026-02-27T16:02:00+03:00
в мире
афганистан
россия
исламабад
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
пакистан
афганистан
россия
исламабад
пакистан
В мире, Афганистан, Россия, Исламабад, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана, Пакистан
Посольство РФ: в Пакистане не подтвердили удар по их ядерному объекту