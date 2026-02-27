ВС России нанесли восемь мощных ударов по ВПК Украины за неделю

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Армия России за неделю нанесла 8 ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, топливной и транспорта, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре украинских боевиков, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 21 по 27 февраля т. г. в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены два массированных и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
