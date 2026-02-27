ВС России нанесли восемь мощных ударов по ВПК Украины за неделю

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Армия России за неделю нанесла 8 ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, топливной и транспорта, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре украинских боевиков, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.