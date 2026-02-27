Пакистан нанес авиаудар по Кабулу, сообщает Al Jazeera

КАИР, 27 фев — РИА Новости. Пакистан нанес авиаудар по Кабулу, сообщил телеканал Пакистан нанес авиаудар по Кабулу, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве Афганистана.

"Пакистан нанес авиаудар по Кабулу", — передает телеканал.

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед, в свою очередь, заявил, что Пакистан нанес авиаудары по ряду районов в афганских провинциях Кабул, Кандагар и Пактия, информации о пострадавших нет.

Телеканал TOLOnews со ссылкой на источники в службах безопасности сообщил, что афганские силы сбили в своем воздушном пространстве пакистанский самолет.

В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда. По данным представителя Минобороны Афганистана, операция началась с нескольких направлений в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и нескольких других районов.

Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что в столкновениях на границе убиты 72 афганских военных, более 120 получили ранения. Кроме того, уничтожены 16 постов афганских талибов были уничтожены, еще семь — захвачены. Также, как утверждают в Исламабаде, уничтожены более 36 единиц афганской техники, в том числе танки, артиллерийские орудия и бронетранспортеры. Поражены крупный склад боеприпасов, штаб батальона и штаб сектора талибов.

В субботу вечером пакистанские ВВС нанесли удары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика. Атаку с воздуха предприняли в дни священного для мусульман месяца Рамадан.

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед сообщил о десятках погибших и пострадавших мирных жителей, включая женщин и детей. По данным Министерства просвещения страны, разрушению подверглось медресе, под руинами которого погибли пять учеников — три мальчика и две девочки.

Обострение отношений

Ситуация между Исламабадом и Кабулом обострилась после того, как поздно вечером 9 октября ВВС Пакистана нанесли удары по афганской столице. По некоторым данным, они ликвидировали трех руководителей пакистанских талибов, а также разрушили множество торговых строений в провинции Пактика.

После этого Министерство обороны Афганистана сообщило о проведении "операции возмездия", а на границе двух стран начались боестолкновения. Они продолжались до 15 октября, когда стороны достигли соглашения о временном прекращении огня, начав переговоры об обеспечении мира на границе.

Кроме того, в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил повстанческое движение ТТП.