Пакистан нанес авиаудар по Кабулу, сообщает Al Jazeera - РИА Новости, 27.02.2026
01:28 27.02.2026 (обновлено: 16:38 27.02.2026)
Пакистан нанес авиаудар по Кабулу, сообщает Al Jazeera
КАИР, 27 фев — РИА Новости. Пакистан нанес авиаудар по Кабулу, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве Афганистана.
"Пакистан нанес авиаудар по Кабулу", — передает телеканал.
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Пакистан даст ответ Афганистану, заявил губернатор Хайбер-Пахтунхва
Вчера, 00:19
Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед, в свою очередь, заявил, что Пакистан нанес авиаудары по ряду районов в афганских провинциях Кабул, Кандагар и Пактия, информации о пострадавших нет.
Телеканал TOLOnews со ссылкой на источники в службах безопасности сообщил, что афганские силы сбили в своем воздушном пространстве пакистанский самолет.
В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда. По данным представителя Минобороны Афганистана, операция началась с нескольких направлений в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и нескольких других районов.
Афганские военные в Кабуле - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Афганистан сообщил о большом количестве погибших пакистанских военных
26 февраля, 23:49
Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что в столкновениях на границе убиты 72 афганских военных, более 120 получили ранения. Кроме того, уничтожены 16 постов афганских талибов были уничтожены, еще семь — захвачены. Также, как утверждают в Исламабаде, уничтожены более 36 единиц афганской техники, в том числе танки, артиллерийские орудия и бронетранспортеры. Поражены крупный склад боеприпасов, штаб батальона и штаб сектора талибов.
В субботу вечером пакистанские ВВС нанесли удары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика. Атаку с воздуха предприняли в дни священного для мусульман месяца Рамадан.
Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед сообщил о десятках погибших и пострадавших мирных жителей, включая женщин и детей. По данным Министерства просвещения страны, разрушению подверглось медресе, под руинами которого погибли пять учеников — три мальчика и две девочки.
Военная техника талибов едет к пакистанской границе - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
СМИ: ВС Пакистана уничтожили более 30 афганских танков, орудий и БТР
Вчера, 00:47

Обострение отношений

Ситуация между Исламабадом и Кабулом обострилась после того, как поздно вечером 9 октября ВВС Пакистана нанесли удары по афганской столице. По некоторым данным, они ликвидировали трех руководителей пакистанских талибов, а также разрушили множество торговых строений в провинции Пактика.
После этого Министерство обороны Афганистана сообщило о проведении "операции возмездия", а на границе двух стран начались боестолкновения. Они продолжались до 15 октября, когда стороны достигли соглашения о временном прекращении огня, начав переговоры об обеспечении мира на границе.
Кроме того, в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил повстанческое движение ТТП.
В Кабуле заявляли, что группировка не базируется на территории Афганистана, а борьбу с ней называли внутренним делом самого Пакистана.
Афганские военнослужащие на границе в районе провинции Хост, Афганистан - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Перемирие между Пакистаном и Афганистаном остается хрупким
12 декабря 2025, 11:43
 
