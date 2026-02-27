https://ria.ru/20260227/tyumen-2077226540.html
Три участника тюменского "Боевого кадрового резерва" получили работу
Три участника тюменского "Боевого кадрового резерва" получили работу - РИА Новости, 27.02.2026
Три участника тюменского "Боевого кадрового резерва" получили работу
Трое ветеранов боевых действий, участвующие в образовательном проекте "Боевой кадровый резерв Тюменской области", назначены на различные должности
тюменская область
тобольск
александр моор
александр бортников
тюменская область
тобольск
тюменская область
тобольск, александр моор, александр бортников, тюменская область
Тюменская область, Тобольск, Александр Моор, Александр Бортников, Тюменская область
Три участника тюменского "Боевого кадрового резерва" получили работу
Участник "Боевого кадрового резерва" Сайфутдинов стал помощником депутата
ТЮМЕНЬ, 27 фев — РИА Новости. Трое ветеранов боевых действий, участвующие в образовательном проекте "Боевой кадровый резерв Тюменской области", назначены на различные должности, сообщил губернатор Александр Моор.
"Участник регионального образовательного проекта для героев специальной военной операции "Боевой кадровый резерв" Мирас Сайфутдинов назначен на должность помощника депутата облдумы. Это уже третье назначение участника "Боевого кадрового резерва" на должность. Главное, что есть у участников нашего проекта, это целеустремленность и сила духа. Желаю всем удачи и новых побед!" - написал Моор на платформе MAX.
В пресс-службе проекта РИА Новости сообщили, что проект "Боевой кадровый резерв" является региональным аналогом федерального проекта "Время героев". Обучение и стажировку в нем проходят 33 ветерана боевых действий. Первым был трудоустроен Александр Бортников - в начале февраля он назначен на должность заведующего сектором по социальной адаптации спортивной школы №1 города Тобольска. В этом же месяце участник проекта Семён Аполонов назначен заместителем руководителя регионального филиала фонда "Защитники Отечества" по связям с общественностью и взаимодействию с органами власти.