Тюменская область активно готовится к сезону пожаров и паводку - РИА Новости, 27.02.2026
Тюменская область
Тюменская область
 
15:32 27.02.2026
Тюменская область активно готовится к сезону пожаров и паводку
Тюменская область активно готовится к сезону пожаров и паводку - РИА Новости, 27.02.2026
Тюменская область активно готовится к сезону пожаров и паводку
В Тюменской области началась активная подготовка к паводку и пожароопасному сезону, выполнение поставленных задач позволит минимизировать ущерб для региональной РИА Новости, 27.02.2026
тюменская область
тюменская область
александр моор
иртыш (река)
ишим (река)
тюменская область
иртыш (река)
ишим (река)
тюменская область, александр моор, иртыш (река), ишим (река)
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Иртыш (река), Ишим (река)
Тюменская область активно готовится к сезону пожаров и паводку

В Тюменской области началась подготовка к паводку и пожароопасному сезону

ТЮМЕНЬ, 27 фев — РИА Новости. В Тюменской области началась активная подготовка к паводку и пожароопасному сезону, выполнение поставленных задач позволит минимизировать ущерб для региональной экономики, заявил губернатор Александр Моор.
"Подготовку к паводку и пожароопасному сезону обсудили на областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Пока все прогнозы предварительные: многое зависит от погоды. Но тщательная подготовка необходима в любом случае. Только выполнение всех поставленных задач позволит минимизировать ущерб для региональной экономики, а главное – предотвратить гибель людей", - написал Моор в Мах.
Губернатор отметил, что в этом году уровень воды в реках Иртыш и Ишим может быть выше нормы, главам муниципалитетов поручено проверить состояние дамб, техники и материальных ресурсов. Также будет обновлен перечень населённых пунктов, где есть риск подтопления, на случай, если потребуется запустить проактивную систему оказания помощи гражданам.
Для борьбы с лесными и ландшафтными пожарами в регионе до начала сезона завершат прокладку минерализованных полос у населенных пунктов, проверят состояние спецтехники, системы оповещения населения и участников добровольных пожарных дружин.
Тюменская область
 
 
Заголовок открываемого материала