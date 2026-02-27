https://ria.ru/20260227/tyumen-2077192175.html
Тюменская область активно готовится к сезону пожаров и паводку
ТЮМЕНЬ, 27 фев — РИА Новости. В Тюменской области началась активная подготовка к паводку и пожароопасному сезону, выполнение поставленных задач позволит минимизировать ущерб для региональной экономики, заявил губернатор Александр Моор.
"Подготовку к паводку и пожароопасному сезону обсудили на областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Пока все прогнозы предварительные: многое зависит от погоды. Но тщательная подготовка необходима в любом случае. Только выполнение всех поставленных задач позволит минимизировать ущерб для региональной экономики, а главное – предотвратить гибель людей", - написал Моор в Мах.
Губернатор отметил, что в этом году уровень воды в реках Иртыш и Ишим может быть выше нормы, главам муниципалитетов поручено проверить состояние дамб, техники и материальных ресурсов. Также будет обновлен перечень населённых пунктов, где есть риск подтопления, на случай, если потребуется запустить проактивную систему оказания помощи гражданам.
Для борьбы с лесными и ландшафтными пожарами в регионе до начала сезона завершат прокладку минерализованных полос у населенных пунктов, проверят состояние спецтехники, системы оповещения населения и участников добровольных пожарных дружин.