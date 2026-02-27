Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область входит в топ-3 нацрейтинга качества жизни - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
15:26 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/tyumen-2077190305.html
Тюменская область входит в топ-3 нацрейтинга качества жизни
Тюменская область входит в топ-3 нацрейтинга качества жизни - РИА Новости, 27.02.2026
Тюменская область входит в топ-3 нацрейтинга качества жизни
Тюменская область по итогам 2025 года заняла третье место в Национальном рейтинге качества жизни, в фокусе которого в этот раз были оценка положения ветеранов... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T15:26:00+03:00
2026-02-27T15:26:00+03:00
тюменская область
тюменская область
александр моор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931513083_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_6d221dd174008dd968fc431a80d9febf.jpg
https://ria.ru/20251219/lgoty-2063427462.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931513083_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d32b02637f88983e18548e670ed03de8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
Тюменская область входит в топ-3 нацрейтинга качества жизни

Тюменская область в 2025 году входит в топ-3 в рейтинге качества жизни

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВид на город и пешеходный Мост Влюбленных через реку Тура в Тюмени
Вид на город и пешеходный Мост Влюбленных через реку Тура в Тюмени - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Вид на город и пешеходный Мост Влюбленных через реку Тура в Тюмени. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 27 фев — РИА Новости. Тюменская область по итогам 2025 года заняла третье место в Национальном рейтинге качества жизни, в фокусе которого в этот раз были оценка положения ветеранов специальной военной операции, многодетных семей и молодёжи, сообщил глава региона Александр Моор в своем канале на платформе MAX.
"Тюменская область – в тройке лидеров Национального рейтинга качества жизни. Наш регион не просто сохраняет высокие места в рейтинге Агентства стратегических инициатив, но и демонстрирует отличную динамику развития, поднявшись на третью позицию. Мы работаем не ради рейтингов, но такие высокие оценки дают возможность убедиться, что мы идём в правильном направлении", - прокомментировал Моор результаты рейтинга в своем канале на платформе MAX.
Национальный рейтинг качества жизни формирует ежегодно Агентство стратегических инициатив на основе различных показателей и опросов, однако по сравнению с прошлым годом структура исследования стала более детальной. Теперь оно включает в себя 12 направлений, а также 149 показателей вместо 140, при этом в фокусе новой методологии оценка положения ветеранов специальной военной операции, многодетных семей и молодежи, отметил губернатор.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Многодетной тюменской семье помогут получить федеральные льготы
19 декабря 2025, 20:46
 
Тюменская областьТюменская областьАлександр Моор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала