Тюменская область входит в топ-3 нацрейтинга качества жизни
Тюменская область по итогам 2025 года заняла третье место в Национальном рейтинге качества жизни, в фокусе которого в этот раз были оценка положения ветеранов... 27.02.2026
ТЮМЕНЬ, 27 фев — РИА Новости. Тюменская область по итогам 2025 года заняла третье место в Национальном рейтинге качества жизни, в фокусе которого в этот раз были оценка положения ветеранов специальной военной операции, многодетных семей и молодёжи, сообщил глава региона Александр Моор в своем канале на платформе MAX.
"Тюменская область – в тройке лидеров Национального рейтинга качества жизни. Наш регион не просто сохраняет высокие места в рейтинге Агентства стратегических инициатив, но и демонстрирует отличную динамику развития, поднявшись на третью позицию. Мы работаем не ради рейтингов, но такие высокие оценки дают возможность убедиться, что мы идём в правильном направлении", - прокомментировал Моор результаты рейтинга в своем канале на платформе MAX.
Национальный рейтинг качества жизни формирует ежегодно Агентство стратегических инициатив на основе различных показателей и опросов, однако по сравнению с прошлым годом структура исследования стала более детальной. Теперь оно включает в себя 12 направлений, а также 149 показателей вместо 140, при этом в фокусе новой методологии оценка положения ветеранов специальной военной операции, многодетных семей и молодежи, отметил губернатор.