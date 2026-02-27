Тюменская область входит в топ-3 нацрейтинга качества жизни

ТЮМЕНЬ, 27 фев — РИА Новости. Тюменская область по итогам 2025 года заняла третье место в Национальном рейтинге качества жизни, в фокусе которого в этот раз были оценка положения ветеранов специальной военной операции, многодетных семей и молодёжи, сообщил глава региона Александр Моор в своем канале на платформе MAX.

"Тюменская область – в тройке лидеров Национального рейтинга качества жизни. Наш регион не просто сохраняет высокие места в рейтинге Агентства стратегических инициатив, но и демонстрирует отличную динамику развития, поднявшись на третью позицию. Мы работаем не ради рейтингов, но такие высокие оценки дают возможность убедиться, что мы идём в правильном направлении", - прокомментировал Моор результаты рейтинга в своем канале на платформе MAX.