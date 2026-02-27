https://ria.ru/20260227/turist-2077223792.html
Синоптик рассказал о погоде в Пермском крае, где пропали туристы
происшествия
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сильные морозы, снегопад и метели отмечались на уходящей неделе в северных районах Пермского края, где пропала группа туристов, в субботу осадков в том районе не ожидается, они возобновятся к воскресенью, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По информации МЧС
, в районе плато Кваркуш Красновишерского муниципального округа в Пермском крае
потеряна связь с пятью туристами на пяти снегоходах. Группа не была зарегистрирована. Ведутся поиски. По данным СК РФ
, 20 февраля группа из пяти человек прибыла из Уфы
в пермскую деревню Золотанка. Туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от населенного пункта. Они должны были вернуться в деревню во вторник, однако сейчас их местонахождение не установлено.
"Северные районы Пермского края, где как раз и пропала группа туристов и где находится то самое плато (Кваркуш - ред.), на протяжении всей уходящей недели находились преимущественно под влиянием циклона, и практически ежедневно там шел снег и было ветрено. Снежный покров в этой части Пермского края, по данным метеостанции, около одного метра, а в лесных массивах, в горах он может быть еще выше", - рассказал Леус
.
Синоптик подчеркнул, что такой высокий снежный покров может затруднить передвижение даже на технике.
"При этом прошедшая неделя отличалась довольно сильными морозами. По ночам там было минус 20 - минус 25, в дневные часы от минус 12 до минус 17 градусов мороза. Сильный ветер до 15 метров в секунду вызывает метели, которые заметают следы, замедляют ориентирование, а температура, которая на 3-8 градусов была ниже климатической нормы, в таких условиях, по ощущениям, кажется, еще ниже", - добавил Леус.
Специалист подчеркнул, что в пятницу снег в регионе прекратился, в субботу также осадков не ожидается, но по-прежнему сохранится холодная погода. Температура упадет до минус 18 - минус 23 градуса в ночные часы, минус 10 - минус 15 градусов - в дневные. По его словам, в воскресенье в регион выйдет очередной циклон с новой порцией снегопадов, что может затруднить поиски пропавших.