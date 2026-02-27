Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли свыше 2480 военных в зоне действий "Центра"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 27.02.2026 (обновлено: 12:36 27.02.2026)
ВСУ потеряли свыше 2480 военных в зоне действий "Центра"
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Боевая работа операторов БПЛА "Орлан" группировки войск "Запад" на Харьковском направлении СВО
Боевая работа операторов БПЛА Орлан группировки войск Запад на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа операторов БПЛА "Орлан" группировки войск "Запад" на Харьковском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю в зоне действий группировки войск "Центр" свыше 2480 военнослужащих, 45 боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции... За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2480 военнослужащих, 45 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.
В сводке отмечается, бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения "Азов"* и четырех бригад нацгвардии.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине Безопасность Россия Вооруженные силы Украины
 
 
