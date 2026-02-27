ВСУ потеряли свыше 2480 военных в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю в зоне действий группировки войск "Центр" свыше 2480 военнослужащих, 45 боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции... За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2480 военнослужащих, 45 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.
В сводке отмечается, бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения "Азов"* и четырех бригад нацгвардии.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18