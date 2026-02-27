Рейтинг@Mail.ru
"Целе" сыграет с АЕКом Николича в 1/8 финала Лиги конференций
Футбол
 
16:28 27.02.2026
"Целе" сыграет с АЕКом Николича в 1/8 финала Лиги конференций
"Целе" сыграет с АЕКом Николича в 1/8 финала Лиги конференций
Словенский "Целе" сыграет с греческим АЕКом в 1/8 финала футбольной Лиги конференций. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
спорт, марко николич, никита иосифов, целе, аек (афины), локомотив (москва)
Футбол, Спорт, Марко Николич, Никита Иосифов, Целе, АЕК (Афины), Локомотив (Москва)
"Целе" сыграет с АЕКом Николича в 1/8 финала Лиги конференций

"Целе" Иосифова сыграет с АЕКом Николича в 1/8 финала Лиги конференций

© пресс-служба Лиги Европы УЕФАФутболисты АЕК
Футболисты АЕК - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© пресс-служба Лиги Европы УЕФА
Футболисты АЕК. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Словенский "Целе" сыграет с греческим АЕКом в 1/8 финала футбольной Лиги конференций.
Жеребьевка стадии прошла в пятницу в швейцарском Ньоне. За "Целе" выступает российский нападающий Никита Иосифов. АЕК возглавляет бывший главный тренер московских клубов "Локомотив" и ЦСКА серб Марко Николич.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Астон Вилла" сыграет с "Лиллем" в 1/8 финала Лиги Европы
Вчера, 15:27
Полностью пары 1/8 финала выглядят следующим образом:
"Лех" (Польша) - "Шахтер" (Украина);
АЗ (Нидерланды) - "Спарта" (Чехия);
"Кристал Пэлас" (Англия) - АЕК (Кипр);
"Фиорентина" (Италия) - "Ракув" (Польша);
"Самсунспор" (Турция) - "Райо Вальекано" (Испания);
"Целе" (Словения) - АЕК (Греция);
"Сигма" (Чехия) - "Майнц" (Германия);
"Риека" (Хорватия) - "Страсбур" (Франция).
Матчи 1/8 финала пройдут 12 и 19 марта. Финал состоится 27 мая в Лейпциге.
Футболисты Торпедо - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Сговор с судьями повлиял на результаты 22 матчей с участием "Торпедо" в ФНЛ
Вчера, 16:26
 
Футбол Спорт Марко Николич Никита Иосифов Целе АЕК (Афины) Локомотив (Москва)
 
