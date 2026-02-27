https://ria.ru/20260227/tsel-2077211754.html
"Целе" сыграет с АЕКом Николича в 1/8 финала Лиги конференций
Словенский "Целе" сыграет с греческим АЕКом в 1/8 финала футбольной Лиги конференций. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T16:28:00+03:00
футбол
спорт
марко николич
никита иосифов
целе
аек (афины)
локомотив (москва)
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Футбол, Спорт, Марко Николич, Никита Иосифов, Целе, АЕК (Афины), Локомотив (Москва)
"Целе" сыграет с АЕКом Николича в 1/8 финала Лиги конференций
"Целе" Иосифова сыграет с АЕКом Николича в 1/8 финала Лиги конференций