В Милане два человека погибли при сходе трамвая c рельсов
Два человека погибли и около 40 пострадали после того, как трамвай в Милане сошел с рельсов и врезался в здание, сообщила газета Corriere della Sera. РИА Новости, 27.02.2026
Сход трамвая с рельсов в Милане
Момент, как трамвай в Милане на полном ходу сходит с рельсов и врезается в здание. Пострадали более 40 человек, один погиб.
РИМ, 27 фев – РИА Новости.
Два человека погибли и около 40 пострадали после того, как трамвай в Милане сошел с рельсов и врезался в здание, сообщила газета Corriere della Sera
.
По предварительной версии, причиной аварии стало резкое ухудшение самочувствия вагоновожатого или поломка стрелочного перевода.
Трамвай сошел с рельсов, снес светофор и врезался в угол жилого здания, повредив витрину ресторана на первом этаже. Несколько пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Некоторые пассажиры оказались заблокированы внутри вагона. На месте происшествия работали многочисленные бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники полиции.
По данным газеты, пока не установлено, пытался ли водитель экстренно затормозить или совершить маневр, чтобы избежать наезда на пешеходов.
К месту аварии прибыли мэр Милана
Джузеппе Сала и прокурор Марчелло Виола.