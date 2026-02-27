В Милане два человека погибли при сходе трамвая c рельсов

Трамвай сошел с рельсов, снес светофор и врезался в угол жилого здания, повредив витрину ресторана на первом этаже. Несколько пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Некоторые пассажиры оказались заблокированы внутри вагона. На месте происшествия работали многочисленные бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники полиции.