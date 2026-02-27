https://ria.ru/20260227/tramp-2077317056.html
Украинское урегулирование близко, пообещал Трамп
Украинское урегулирование близко, пообещал Трамп - РИА Новости, 27.02.2026
Украинское урегулирование близко, пообещал Трамп
Украинское урегулирование произойдет, открытым остается только вопрос сроков, пообещал президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 27.02.2026
сша
россия
украина
Украинское урегулирование близко, пообещал Трамп
Трамп: США близки к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине