Украинское урегулирование близко, пообещал Трамп - РИА Новости, 27.02.2026
23:59 27.02.2026
Украинское урегулирование близко, пообещал Трамп
Украинское урегулирование произойдет, открытым остается только вопрос сроков, пообещал президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 27.02.2026
2026
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Украинское урегулирование произойдет, открытым остается только вопрос сроков, пообещал президент США Дональд Трамп.
"Посмотрим, что произойдет. Мы хотим заключения сделки, мы заключим сделку, вопрос в том, когда", - сказал Трамп журналистам.
Он подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в сделке с РФ и Украиной. "Мы хотим заключить сделку с Россией, с Украиной, я думаю, мы очень близки", - сказал президент США.
Флаги стран — участниц объединения Большая семерка
Страны G7 выразили поддержку усилиям США по урегулированию на Украине
24 февраля, 18:30
 
