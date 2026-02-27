Трамп допустил, что США "по-дружески" захватят Кубу

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил сценарий, при котором США захватят Кубу.
"Мы вполне могли бы в конечном итоге по-дружески захватить Кубу", — сказал он журналистам у Белого дома.
По его словам, многие жители острова "хотят перемен".
Накануне катер под американским флагом вторгся в кубинские территориальные воды в районе канала Эль-Пино и открыл стрельбу. Местные пограничники ответным огнем ликвидировали четырех человек и ранили шестерых.
Газета The New York Times со ссылкой на источник утверждает, что это судно не принадлежит ВМС или Береговой охране США. В свою очередь, глава Госдепа Марко Рубио заявил, что Вашингтон проверяет информацию о случившемся.
Куба переживает топливный кризис, обострившийся после указа Трампа от 29 января. Кубинское правительство заявляет, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Представитель Кремля Дмитрий Песков называл ситуацию критической. Москва обсуждает с Гаваной варианты ее разрешения и оказания помощи.