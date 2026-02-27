Рейтинг@Mail.ru
Трамп сообщил о разговоре с Путиным - РИА Новости, 27.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
22:15 27.02.2026
Трамп сообщил о разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп сообщил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, однако не уточнил дату его проведения. РИА Новости, 27.02.2026
Трамп сообщил о разговоре с Путиным

Трамп сообщил о разговоре с Путиным, не указав дату его проведения

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, однако не уточнил дату его проведения.
"Я разговаривал с Путиным… Я хотел бы, что эта война уже закончилась", - заявил Трамп во время общения с журналистами у Белого дома.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В Киеве выразили надежду на скорую встречу Путина, Трампа и Зеленского
© 2026 МИА «Россия сегодня»
