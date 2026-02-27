https://ria.ru/20260227/tramp-2077295630.html
Трамп сообщил о разговоре с Путиным
Трамп сообщил о разговоре с Путиным - РИА Новости, 27.02.2026
Трамп сообщил о разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп сообщил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, однако не уточнил дату его проведения. РИА Новости, 27.02.2026
Трамп сообщил о разговоре с Путиным
Трамп сообщил о разговоре с Путиным, не указав дату его проведения