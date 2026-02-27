Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о хороших отношениях с Пакистаном - РИА Новости, 27.02.2026
22:06 27.02.2026
Трамп заявил о хороших отношениях с Пакистаном
Трамп заявил о хороших отношениях с Пакистаном - РИА Новости, 27.02.2026
Трамп заявил о хороших отношениях с Пакистаном
Президент США Дональд Трамп заявил на фоне эскалации отношений между Пакистаном и Афганистаном, что у него хорошие отношения с Исламабадом. РИА Новости, 27.02.2026
в мире
пакистан
афганистан
исламабад
дональд трамп
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
в мире, пакистан, афганистан, исламабад, дональд трамп, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Пакистан, Афганистан, Исламабад, Дональд Трамп, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Трамп заявил о хороших отношениях с Пакистаном

Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Исламабадом

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил на фоне эскалации отношений между Пакистаном и Афганистаном, что у него хорошие отношения с Исламабадом.
"У меня, как вы знаете, очень хорошие отношения с Пакистаном", - сказал Трамп журналистам.
Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Это обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.
Вооруженные члены организации Талибан в Афганистане возле границы с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
СМИ: 21 человек погиб от ударов Пакистана в одном из районов Афганистана
В миреПакистанАфганистанИсламабадДональд ТрампВооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
