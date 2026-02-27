https://ria.ru/20260227/tramp-2077293224.html
Трамп заявил о хороших отношениях с Пакистаном
Президент США Дональд Трамп заявил на фоне эскалации отношений между Пакистаном и Афганистаном, что у него хорошие отношения с Исламабадом. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T22:06:00+03:00
в мире
пакистан
афганистан
исламабад
дональд трамп
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
в мире, пакистан, афганистан, исламабад, дональд трамп, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Пакистан, Афганистан, Исламабад, Дональд Трамп, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Исламабадом