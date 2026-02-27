Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:06 27.02.2026 (обновлено: 22:36 27.02.2026)
Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после СВО
Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после СВО - РИА Новости, 27.02.2026
Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после СВО
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после окончания конфликта на Украине. РИА Новости, 27.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
мирный план сша по украине
санкции
РИА Новости
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, мирный план сша по украине, санкции, санкции в отношении россии, экономика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине, Санкции, Санкции в отношении России, Экономика
Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после СВО

Трамп хочет отменить санкции против России после урегулирования на Украине

© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после окончания конфликта на Украине.
"Я хочу снять санкции. <…> Но сначала нам нужно закончить эту войну", — сказал он журналистам у Белого дома.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Восемь пророчеств о конце СВО и будущем Украины
26 февраля, 18:13
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что ее противникам не хватает мужества признать провал такой политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что ограничения неэффективны.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Раз и навсегда". На Западе пригрозили Украине за ее выходки
26 февраля, 17:00
Затем 17-18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Путин сделал Трампу предложение, от которого тот не может отказаться
23 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине, Санкции, Санкции в отношении России, Экономика
 
 
