Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после СВО

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после окончания конфликта на Украине.
"Я хочу снять санкции. <…> Но сначала нам нужно закончить эту войну", — сказал он журналистам у Белого дома.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что ее противникам не хватает мужества признать провал такой политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что ограничения неэффективны.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Затем 17-18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
