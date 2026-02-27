Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после СВО

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после окончания конфликта на Украине.

"Я хочу снять санкции. <…> Но сначала нам нужно закончить эту войну", — сказал он журналистам у Белого дома.

России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что ее противникам не хватает мужества признать провал такой политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что ограничения неэффективны.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".

Затем 17-18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.