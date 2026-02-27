https://ria.ru/20260227/tramp-2077287692.html
Трамп заявил, что недоволен ходом переговоров с Ираном
Трамп заявил, что недоволен ходом переговоров с Ираном - РИА Новости, 27.02.2026
Трамп заявил, что недоволен ходом переговоров с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не принял окончательного решения о действиях в отношении Ирана, недоволен ходом переговоров и ожидает их... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T21:15:00+03:00
2026-02-27T21:15:00+03:00
2026-02-27T21:26:00+03:00
в мире
сша
иран
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076560617_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5bc8be3654304e5e267b1b8ecfb66ee.jpg
https://ria.ru/20260211/tramp-2073777525.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076560617_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_0346bea0457cca2e98a0ba44be86d16a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, дональд трамп
В мире, США, Иран, Дональд Трамп
Трамп заявил, что недоволен ходом переговоров с Ираном
Трамп заявил, что недоволен ходом переговоров с Ираном и ожидает их продолжения