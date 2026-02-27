Рейтинг@Mail.ru
Меланья Трамп возглавит заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 27.02.2026
11:05 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/tramp-2077084078.html
Меланья Трамп возглавит заседание Совета безопасности ООН
Меланья Трамп возглавит заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 27.02.2026
Меланья Трамп возглавит заседание Совета безопасности ООН
Первая леди США Меланья Трамп возглавит заседание Совета безопасности ООН, впервые супруга главы американской администрации или вообще какого бы то ни было... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T11:05:00+03:00
2026-02-27T11:05:00+03:00
в мире
сша
стефан дюжаррик
меланья трамп
оон
сша
в мире, сша, стефан дюжаррик, меланья трамп, оон
В мире, США, Стефан Дюжаррик, Меланья Трамп, ООН
Меланья Трамп возглавит заседание Совета безопасности ООН

Дюжаррик: первая леди США впервые возглавит заседание Совета безопасности ООН

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЖена президента США Меланья Трамп
Жена президента США Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Жена президента США Меланья Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп возглавит заседание Совета безопасности ООН, впервые супруга главы американской администрации или вообще какого бы то ни было лидера в мире будет председательствовать, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Это будет первый случай, когда первая леди... будет председательствовать на заседании Совета безопасности", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Трансляцию вел YouTube-канал ООН.
Дональд Трамп с супругой Меланьей - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Меланья Трамп присоединилась к танцу мужа
13 февраля, 23:32
 
В миреСШАСтефан ДюжаррикМеланья ТрампООН
 
 
