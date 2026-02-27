https://ria.ru/20260227/tramp-2077084078.html
Меланья Трамп возглавит заседание Совета безопасности ООН
Меланья Трамп возглавит заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 27.02.2026
Меланья Трамп возглавит заседание Совета безопасности ООН
Первая леди США Меланья Трамп возглавит заседание Совета безопасности ООН, впервые супруга главы американской администрации или вообще какого бы то ни было... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T11:05:00+03:00
2026-02-27T11:05:00+03:00
2026-02-27T11:05:00+03:00
в мире
сша
стефан дюжаррик
меланья трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148621/92/1486219250_0:250:4800:2950_1920x0_80_0_0_f1cab0242b08345bede78b841d0fb0ab.jpg
https://ria.ru/20260213/tramp-2074312762.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148621/92/1486219250_267:0:4534:3200_1920x0_80_0_0_a18f783dc2fcc27968b041817a5bdb85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, стефан дюжаррик, меланья трамп, оон
В мире, США, Стефан Дюжаррик, Меланья Трамп, ООН
Меланья Трамп возглавит заседание Совета безопасности ООН
Дюжаррик: первая леди США впервые возглавит заседание Совета безопасности ООН