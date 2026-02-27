https://ria.ru/20260227/tramp-2077039074.html
Трамп встретит весну в своем поместье
Трамп встретит весну в своем поместье - РИА Новости, 27.02.2026
Трамп встретит весну в своем поместье
Президент США Дональд Трамп встретит весну в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, куда уедет на выходные из Вашингтона, следует из распространенного Белым домом... РИА Новости, 27.02.2026
в мире
сша
флорида
вашингтон (штат)
дональд трамп
сша
флорида
вашингтон (штат)
Трамп встретит весну в своем поместье
