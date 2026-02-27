Рейтинг@Mail.ru
Трамп встретит весну в своем поместье
05:19 27.02.2026 (обновлено: 11:23 27.02.2026)
Трамп встретит весну в своем поместье
Трамп встретит весну в своем поместье
2026-02-27T05:19:00+03:00
2026-02-27T11:23:00+03:00
в мире
сша
флорида
вашингтон (штат)
дональд трамп
2026
в мире, сша, флорида, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Флорида, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
© AP Photo / Steve HelberПоместье Мар-а-Лаго во Флориде
© AP Photo / Steve Helber
Поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретит весну в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, куда уедет на выходные из Вашингтона, следует из распространенного Белым домом расписания.
В субботу американский лидер примет участие в закрытом мероприятии суперкомитета MAGA Inc в 19.00 по местному времени (03.00 мск воскресенья), за которым последует официальный ужин в 19.30 (03.30 мск).
В воскресенье Трамп вылетит обратно в американскую столицу.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
СМИ: Трамп может объявить ЧП в США ради экстренных полномочий над выборами
