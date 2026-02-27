https://ria.ru/20260227/tramp-2077037870.html
На Западе рассказали, как Трамп напугал Зеленского
На Западе рассказали, как Трамп напугал Зеленского - РИА Новости, 27.02.2026
На Западе рассказали, как Трамп напугал Зеленского
Владимир Зеленский обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп практически не упоминал Украину во время своей речи в Конгрессе, заявил кипрский журналист... РИА Новости, 27.02.2026
На Западе рассказали, как Трамп напугал Зеленского
Христофору: Зеленский был обеспокоен тем, что Трамп уделяет Украине мало времени