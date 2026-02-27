Рейтинг@Mail.ru
27.02.2026

На Западе рассказали, как Трамп напугал Зеленского
04:53 27.02.2026
На Западе рассказали, как Трамп напугал Зеленского
На Западе рассказали, как Трамп напугал Зеленского - РИА Новости, 27.02.2026
На Западе рассказали, как Трамп напугал Зеленского
Владимир Зеленский обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп практически не упоминал Украину во время своей речи в Конгрессе, заявил кипрский журналист... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T04:53:00+03:00
2026-02-27T04:53:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
нато
россия
сша
украина
россия
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, нато, россия
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Россия
На Западе рассказали, как Трамп напугал Зеленского

Христофору: Зеленский был обеспокоен тем, что Трамп уделяет Украине мало времени

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп практически не упоминал Украину во время своей речи в Конгрессе, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
«
"Об Украине — десять или двадцать секунд. Это и все. Должно быть, это заставило зеленого гоблина и европейцев знатно поволноваться", — сказал он.
В среду американский лидер выступил в американском конгрессе. За время своей двухчасовой речи он лишь однажды упомянул украинское урегулирование, заявив, что США усердно работают, чтобы завершить конфликт между Россией и Украиной. Президент США при этом добавил, что Киев получает американское оружие через страны НАТО, но не бесплатно, а за полную стоимость.
