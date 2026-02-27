https://ria.ru/20260227/tramp-2077036519.html
Трамп заслушал доклад о вариантах действий в отношении Ирана, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп заслушал доклад главы центрального командования Пентагона Брэда Купера о вариантах военных действий в отношении Ирана, сообщает... РИА Новости, 27.02.2026
ABC: Трамп заслушал доклад о вариантах действий в отношении Ирана