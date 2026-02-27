Рейтинг@Mail.ru
Трамп заслушал доклад о вариантах действий в отношении Ирана, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:23 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/tramp-2077036519.html
Трамп заслушал доклад о вариантах действий в отношении Ирана, сообщили СМИ
Трамп заслушал доклад о вариантах действий в отношении Ирана, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.02.2026
Трамп заслушал доклад о вариантах действий в отношении Ирана, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп заслушал доклад главы центрального командования Пентагона Брэда Купера о вариантах военных действий в отношении Ирана, сообщает... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T04:23:00+03:00
2026-02-27T04:23:00+03:00
в мире
иран
сша
женева (город)
дональд трамп
аббас аракчи
министерство обороны сша
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258013_0:54:2047:1205_1920x0_80_0_0_7d517e0075a6c16b0af76353ca6f05ad.jpg
https://ria.ru/20260227/iran-2077024974.html
иран
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258013_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_b59c7e239d8857674ff7e584d77a11d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, женева (город), дональд трамп, аббас аракчи, министерство обороны сша, магатэ
В мире, Иран, США, Женева (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Министерство обороны США, МАГАТЭ
Трамп заслушал доклад о вариантах действий в отношении Ирана, сообщили СМИ

ABC: Трамп заслушал доклад о вариантах действий в отношении Ирана

© REUTERS / Evelyn HocksteinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заслушал доклад главы центрального командования Пентагона Брэда Купера о вариантах военных действий в отношении Ирана, сообщает телеканал ABC.
"Купер проинформировал президента Трампа о возможных военных вариантах в Иране", - говорится в сообщении со ссылкой на неназванный источник из окружения американского лидера.
Телеканал отмечает, что встреча с военными прошла в день переговоров представителей США и Ирана в Женеве.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил после состоявшихся в четверг переговоров, что Иран и США могут провести новый раунд в течение недели, делегации с понедельника, 2 марта, начнут технические консультации в Вене, они пройдут в МАГАТЭ.
Члены Корпуса стражей исламской революции в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
ВС Ирана предостерегли США от военных действий
Вчера, 00:41
 
В миреИранСШАЖенева (город)Дональд ТрампАббас АракчиМинистерство обороны СШАМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала