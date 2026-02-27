Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп намерен сделать Кубу зависимой от США через поставки топлива
03:05 27.02.2026
СМИ: Трамп намерен сделать Кубу зависимой от США через поставки топлива
СМИ: Трамп намерен сделать Кубу зависимой от США через поставки топлива - РИА Новости, 27.02.2026
СМИ: Трамп намерен сделать Кубу зависимой от США через поставки топлива
Новая стратегия администрации президента США Дональда Трампа заключается в том, чтобы сделать Кубу зависимой от поставок американской нефти и топлива частному... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T03:05:00+03:00
2026-02-27T03:05:00+03:00
в мире
куба
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
куба
сша
вашингтон (штат)
в мире, куба, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Куба, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
СМИ: Трамп намерен сделать Кубу зависимой от США через поставки топлива

Bloomberg: Трамп намерен сделать Кубу зависимой от США через поставки топлива

ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. Новая стратегия администрации президента США Дональда Трампа заключается в том, чтобы сделать Кубу зависимой от поставок американской нефти и топлива частному сектору, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Шаг администрации Трампа по упрощению поставок топлива для зарождающегося частного сектора Кубы является частью плана сделать остров более зависимым от США в поставках, увеличивая влияние Вашингтона для проведения политических и экономических изменений", - пишет издание.
Больница имени Арнальдо Милиана Кастро, где предположительно оказывают помощь пострадавшим после вооруженного инцидента с участием зарегистрированного во Флориде скоростного катера и кубинского патруля, в Санта-Кларе, Куба - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
СМИ: на борту вторгшегося в воды Кубы катера были граждане и резиденты США
Вчера, 00:21
Блокада поставок нефти на Кубу входит в стратегию Трампа по принуждению правительства острова принимать топливо на условиях США, чтобы ослабить контроль Гаваны над внутренними процессами, сообщает Bloomberg.
Ослаблением режима поставок топлива для частного сектора на острове США также рассчитывают усилить роль негосударственного сектора в экономике и жизни Кубы, добавляет агентство.
Ранее минфин США сообщил, что разрешит перепродажу венесуэльской нефти на Кубу при условии, что поставки будут использоваться исключительно в коммерческих и гуманитарных целях на острове.
Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Флаги Кубы и США в Гаване - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
СМИ: США готовы сотрудничать с Кубой по инциденту у берегов острова
Вчера, 00:16
 
