Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп может объявить ЧП в США ради экстренных полномочий над выборами - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:40 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/tramp-2077024822.html
СМИ: Трамп может объявить ЧП в США ради экстренных полномочий над выборами
СМИ: Трамп может объявить ЧП в США ради экстренных полномочий над выборами - РИА Новости, 27.02.2026
СМИ: Трамп может объявить ЧП в США ради экстренных полномочий над выборами
Группа активистов в США, называющих себя сторонниками президента страны Дональда Трампа и заявляющих о координации своей деятельности с Белым домом, утверждает, РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T00:40:00+03:00
2026-02-27T00:40:00+03:00
в мире
сша
китай
флорида
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076560617_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5bc8be3654304e5e267b1b8ecfb66ee.jpg
https://ria.ru/20260205/tramp-2072352048.html
https://ria.ru/20260205/tramp-2072351716.html
сша
китай
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076560617_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_0346bea0457cca2e98a0ba44be86d16a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, флорида, дональд трамп
В мире, США, Китай, Флорида, Дональд Трамп
СМИ: Трамп может объявить ЧП в США ради экстренных полномочий над выборами

WP: Трамп может объявить ЧП в США ради экстренных полномочий над выборами

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Группа активистов в США, называющих себя сторонниками президента страны Дональда Трампа и заявляющих о координации своей деятельности с Белым домом, утверждает, что американский лидер может подписать указ о чрезвычайном положении на выборах ради особых полномочий по контролю за голосованием, сообщает газета Washington Post.
"Протрамповские активисты, которые утверждают, что координируют свои действия с Белым домом, распространяют 17-страничный проект указа, в котором утверждается, что Китай вмешивался в выборы 2020 года, как основание для объявления национального чрезвычайного положения, которое откроет президенту чрезвычайные полномочия по управлению голосованием", - пишет газета.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В США есть проблема влияния иностранных государств на выборы, считает Трамп
5 февраля, 03:41
Питер Тиктин, адвокат из Флориды, выступающий за проект указа, утверждает, что объявление чрезвычайного положения даст президенту полномочия запрещать голосование по почте и использование машин для голосования, рассматривая их как каналы иностранного вмешательства, сообщает издание.
Трамп заявил 13 февраля в посте в соцсети Truth Social, что если законопроект SAVE Act, предусматривающий обязательную идентификацию избирателей и ограничения на голосование почте, не будет принят конгрессом, он готов действовать единолично, подписав указ для внесения этих изменений на промежуточных выборах в ноябре.
Американский лидер не раз утверждал, что если республиканцы проиграют промежуточные выборы в конгресс 3 ноября, демократы инициируют против него новый импичмент, который станет уже третьим, и призвал не допустить такого развития политической ситуации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Трамп назвал условие признания поражения республиканцев на выборах
5 февраля, 03:37
 
В миреСШАКитайФлоридаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала