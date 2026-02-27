Украинский маркетплейс предлагает свыше восьми тысяч товаров с Бандерой

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Один из крупнейших украинских маркетплейсов предлагает свыше восьми тысяч товаров с изображением или именем организатора и лидера националистического движения на Украине Степана Бандеры, выяснило РИА Новости, изучив данные торговой платформы.