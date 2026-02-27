Украинский маркетплейс предлагает свыше восьми тысяч товаров с Бандерой

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Один из крупнейших украинских маркетплейсов предлагает свыше восьми тысяч товаров с изображением или именем организатора и лидера националистического движения на Украине Степана Бандеры, выяснило РИА Новости, изучив данные торговой платформы.
На сайте представлено более восьми тысяч товаров, на которых есть изображение или имя Бандеры. Среди них - книги самого Бандеры или о его жизни, предметы одежды, бейсбольные биты и флаги украинского националистического движения в красно-черной расцветке, а также наручные часы, кухонные подставки под горячие блюда, подставки под телефон и брелоки.
Сегодня на Украине с подачи властей многие участники националистических батальонов считают себя последователями Степана Бандеры – лидер "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещена в России как экстремистская) и другого пособника гитлеровцев Романа Шухевича. ВСУ не стесняются открыто носить нацистскую символику и эмблемы военных формирований Третьего рейха.
Антироссийские киевские режимы последних лет прославляют бандеровцев, поощряя шествия в их честь и называя их именами улицы. В 2008 году украинские власти установили в Тернополе 4-метровый бронзовый памятник Бандере по случаю 100-летия со дня его рождения. Это один из крупных городов Западной Украины и исторических областей Галиции и Подолии, которые ранее входили в состав Польши.
* Запрещенная в России экстремистская организация
