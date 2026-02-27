Рейтинг@Mail.ru
Украинский маркетплейс предлагает свыше восьми тысяч товаров с Бандерой - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:26 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/tovary-2077031169.html
Украинский маркетплейс предлагает свыше восьми тысяч товаров с Бандерой
Украинский маркетплейс предлагает свыше восьми тысяч товаров с Бандерой - РИА Новости, 27.02.2026
Украинский маркетплейс предлагает свыше восьми тысяч товаров с Бандерой
Один из крупнейших украинских маркетплейсов предлагает свыше восьми тысяч товаров с изображением или именем организатора и лидера националистического движения... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T02:26:00+03:00
2026-02-27T02:26:00+03:00
в мире
украина
россия
тернополь
степан бандера
роман шухевич
организации украинских националистов* (оун)*
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_6afebae4cd7428ca8870c5899c488232.jpg
https://ria.ru/20251120/ukraintsy-2056175164.html
украина
россия
тернополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_fa2986d14cd24496f4f5467f34bc6ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, тернополь, степан бандера, роман шухевич, организации украинских националистов* (оун)*, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Тернополь, Степан Бандера, Роман Шухевич, Организации украинских националистов* (ОУН)*, Вооруженные силы Украины
Украинский маркетплейс предлагает свыше восьми тысяч товаров с Бандерой

РИА Новости: украинский маркетплейс предлагает восемь тысяч товаров с Бандерой

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Один из крупнейших украинских маркетплейсов предлагает свыше восьми тысяч товаров с изображением или именем организатора и лидера националистического движения на Украине Степана Бандеры, выяснило РИА Новости, изучив данные торговой платформы.
На сайте представлено более восьми тысяч товаров, на которых есть изображение или имя Бандеры. Среди них - книги самого Бандеры или о его жизни, предметы одежды, бейсбольные биты и флаги украинского националистического движения в красно-черной расцветке, а также наручные часы, кухонные подставки под горячие блюда, подставки под телефон и брелоки.
Сегодня на Украине с подачи властей многие участники националистических батальонов считают себя последователями Степана Бандеры – лидер "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещена в России как экстремистская) и другого пособника гитлеровцев Романа Шухевича. ВСУ не стесняются открыто носить нацистскую символику и эмблемы военных формирований Третьего рейха.
Антироссийские киевские режимы последних лет прославляют бандеровцев, поощряя шествия в их честь и называя их именами улицы. В 2008 году украинские власти установили в Тернополе 4-метровый бронзовый памятник Бандере по случаю 100-летия со дня его рождения. Это один из крупных городов Западной Украины и исторических областей Галиции и Подолии, которые ранее входили в состав Польши.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Киев - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Украинцы распродают австрийскую военную экипировку
20 ноября 2025, 03:38
 
В миреУкраинаРоссияТернопольСтепан БандераРоман ШухевичОрганизации украинских националистов* (ОУН)*Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала