Рейтинг@Mail.ru
Отчет: Telegram и Facebook* сравнялись по числу случаев мошенничества - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 27.02.2026 (обновлено: 15:31 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/telegram-2077191477.html
Отчет: Telegram и Facebook* сравнялись по числу случаев мошенничества
Отчет: Telegram и Facebook* сравнялись по числу случаев мошенничества - РИА Новости, 27.02.2026
Отчет: Telegram и Facebook* сравнялись по числу случаев мошенничества
Мессенджер Telegram и соцсеть Facebook* в 2025 году заняли одинаковую долю среди других платформ по финансовым преступлениям в мире в прошлом году, на каждый из РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T15:30:00+03:00
2026-02-27T15:31:00+03:00
в мире
западная европа
италия
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075151398_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8faece96ec865cabdcc243bf5e9ad06.jpg
https://ria.ru/20260227/roskomnadzor-2077086657.html
западная европа
италия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075151398_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c91519bed015a186906ea4a6c54e2aec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, западная европа, италия, франция
В мире, Западная Европа, Италия, Франция
Отчет: Telegram и Facebook* сравнялись по числу случаев мошенничества

Revolut: Telegram и Facebook сравнялись по числу случаев мошенничества

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мессенджер Telegram и соцсеть Facebook* в 2025 году заняли одинаковую долю среди других платформ по финансовым преступлениям в мире в прошлом году, на каждый из сервисов пришлось чуть более 20% случаев финансовых афер, следует из отчета финтех-сервиса Revolut.
"Telegram теперь на одном уровне с Facebook*: доля мошенничества, исходящего из Telegram, продолжала расти в 2025 году... На долю этой платформы теперь приходится более 20% случаев мошенничества", - говорится в отчете Revolut о безопасности потребителей и финансовых преступлениях за 2025 финансовый год.
Согласно более детальным данным из документа, на долю Telegram пришлось 21% случаев мошенничества с авторизованными push-платежами (APP), у Facebook* - также 21%, а у мессенджера WhatsApp * показатель составляет только 17%.
Суммарно на корпорацию Meta* (с учетом Facebook*, WhatsApp* и Instagram*) пришлось 44% случаев финансового мошенничества за прошлый год. На TikTok пришлось 6%, на X - 3%, на остальные платформы - 26%, говорится в отчете.
Meta* вместе с тем лидирует по мошенничеству при покупке (55%), с кредитами (51%) и недвижимостью (50%), тогда как на Telegram приходится 58% случаев мошенничества с работой (годом ранее показатель составлял 50%), а также 41% - с инвестиционным мошенничеством, сообщается в документе.
В докладе также говорится, что среди всех случаев финансового мошенничества 57% пришлось на обман при покупке, что несколько ниже 58% в 2024 году, в региональном разрезе по этому виду мошенничества лидируют Ирландия (76%), а также Словения (78%), Норвегия (72%) и Венгрия (71%), сообщается в докладе.
Второй наиболее популярный вид финансового мошенничества - обман с работой, на него пришлось 22%, что больше 18% ранее; причем это явление особенно распространено в Западной Европе. Наиболее значительно пострадали Италия (34%), Франция (30%), Германия (28%) и Великобритания (27%), говорится в материале.
Revolut отдельно отмечает, что Telegram стал крупнейшим источником мошенничества в 23% стран, которые были включены в исследование, особенно в Западной Европе. Так, на Telegram приходится каждая третья афера в Италии (34%) и Латвии (31%), каждая пятая - в Германии (27%), Франции (25%), Испании (23%) и Бельгии (23%).

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
РКН с начала года потребовал удалить более 35 тысяч материалов в Telegram
Вчера, 11:13
 
В миреЗападная ЕвропаИталияФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала