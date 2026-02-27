В Татарстане отменили режим ракетной опасности

КАЗАНЬ, 27 фев – РИА Новости. Режим ракетной опасности, введенный в Татарстане три часа назад, отменен, сообщает МЧС РФ.

МЧС РФ сообщило в 12.06 мск пятницы, что на территории Татарстана введен режим "Ракетная опасность".

"На территории Республики Татарстан режим "Ракетная опасность" отменен", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС.