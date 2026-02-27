Рейтинг@Mail.ru
15:50 27.02.2026
В Татарстане отменили режим ракетной опасности
В Татарстане отменили режим ракетной опасности
Режим ракетной опасности, введенный в Татарстане три часа назад, отменен, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 27.02.2026
В Татарстане отменили режим ракетной опасности

На территории Татарстана отменили режим ракетной опасности

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
КАЗАНЬ, 27 фев – РИА Новости. Режим ракетной опасности, введенный в Татарстане три часа назад, отменен, сообщает МЧС РФ.
МЧС РФ сообщило в 12.06 мск пятницы, что на территории Татарстана введен режим "Ракетная опасность".
"На территории Республики Татарстан режим "Ракетная опасность" отменен", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС.
Также отменены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для аэропортов Казани и Нижнекамска.
