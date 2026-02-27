https://ria.ru/20260227/tatarstan-2077200893.html
В Татарстане отменили режим ракетной опасности
В Татарстане отменили режим ракетной опасности - РИА Новости, 27.02.2026
В Татарстане отменили режим ракетной опасности
Режим ракетной опасности, введенный в Татарстане три часа назад, отменен, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 27.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
казань
нижнекамск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
