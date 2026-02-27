В Ташкенте умер инспектор ДПС, которого сбил школьник

ТАШКЕНТ, 27 фев - РИА Новости. Инспектор ДПС, которого сбил десятиклассник за рулём BMW в Ташкенте, скончался спустя трое суток в больнице, сообщает в пятницу Служба безопасности дорожного движения (СБДД) департамента общественной безопасности МВД республики.

Ранее Генпрокуратура республики сообщила, что 25 февраля в 21.46 (19.45 мск) 15-летний ученик 10 класса одной из частных школ в Ташкенте , управляя автомобилем BM W M4 без водительских прав, сбил инспектора ДПС. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии и находится все это время в коме. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения, повлёкшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение".

"Сотрудник органов внутренних дел на протяжении трёх суток находился под наблюдением врачей, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался", - говорится в сообщении размещённом в Telegram-канале СБДД.

По данным ведомства, у погибшего остались жена и трое детей.

ДТП, случившееся из-за стритрейсеров, вызвало широкий резонанс в республике. Проблема "уличных гонок" обсуждается в Узбекистане последние несколько лет. Накануне министерство юстиции сообщило, что разработало законопроект, предусматривающий уголовное наказание за участие в "уличных гонках". Документ был направлен на согласование в заинтересованные ведомства, а затем будет вынесен на общественное обсуждение.