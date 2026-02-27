Эксперт рассказал, какие машины стоит ожидать в списке для закупок в такси

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Самые очевидные претенденты для включения в итоговый список машин, разрешенных для закупок в таксопарки, это автомобили Haval и Tenet, а также новые модели "Москвич" и электромобили "Атом" и UMO, такое мнение выразил РИА Новости автомобильный эксперт Максим Кадаков.

России принят закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. Он заработает с 1 марта. При этом соответствующие требования не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет работать и после вступления закона в силу.

Минпромторг России в начале октября опубликовал первоначальный список автомобилей, соответствующих требованиям закона, в него вошли более 20 моделе й La da, УАЗ Sollers , Evolute, Voyah и "Москвич". Отмечалось, что список будет дополняться, и окончательный вариант опубликуют ближе к 1 марта.

"Очевидно, что в этом списке появятся автомобили Haval, в нем появится Tenet... К первоначальному списку, в котором было больше 20 машин, можно прибавить шесть моделей Haval, соответственно, то ли три, то ли четыре модели Tenet, в зависимости от того, считаем модель T9 или не считаем", - сказал Кадаков

Также, по его мнению, в список включат новое поколение моделей бренда "Москвич" - М70 и М90. Помимо этого, для таксопарков разрешат закупать электромобили UMO компаний " Яндекс " и "Атом", которые также производятся на заводе "Москвич".

"Также некоторые модели " Автотора " могут появиться, и в итоге этот список может дорасти до 40 машин", - считает Кадаков.

При этом с некоторыми марками, по его мнению, ситуация до конца не ясна. "Не очень понятно, что все-таки будет с Solaris. Тоже такая загадочная история, потому что все это завязано на специнвестконтракте", - добавил эксперт.

Также он затруднился оценить перспективу появления в этом списке новых марок, анонсированных "АГР Холдингом", а именно Jeland и Tenet Plus и моделей Volga.