Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, какие машины стоит ожидать в списке для закупок в такси - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/taksi-2077081039.html
Эксперт рассказал, какие машины стоит ожидать в списке для закупок в такси
Эксперт рассказал, какие машины стоит ожидать в списке для закупок в такси - РИА Новости, 27.02.2026
Эксперт рассказал, какие машины стоит ожидать в списке для закупок в такси
Самые очевидные претенденты для включения в итоговый список машин, разрешенных для закупок в таксопарки, это автомобили Haval и Tenet, а также новые модели... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T11:00:00+03:00
2026-02-27T11:00:00+03:00
авто
россия
максим кадаков
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
sollers
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075430529_0:212:3264:2048_1920x0_80_0_0_186f3975dfb43098286d31f002635afc.jpg
https://ria.ru/20260202/taksi-2071807944.html
https://ria.ru/20260209/taksi-2073203951.html
https://ria.ru/20260220/taksi-2075797577.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075430529_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_02fca2d8d22aa322bd1a879a7dfd9942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, максим кадаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ульяновский автомобильный завод (уаз), sollers, lada vesta
Авто, Россия, Максим Кадаков, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Sollers, Lada Vesta
Эксперт рассказал, какие машины стоит ожидать в списке для закупок в такси

Кадаков назвал самые очевидные авто для включения в список для закупок в такси

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси в Москве
Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Такси в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Самые очевидные претенденты для включения в итоговый список машин, разрешенных для закупок в таксопарки, это автомобили Haval и Tenet, а также новые модели "Москвич" и электромобили "Атом" и UMO, такое мнение выразил РИА Новости автомобильный эксперт Максим Кадаков.
В России принят закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. Он заработает с 1 марта. При этом соответствующие требования не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет работать и после вступления закона в силу.
Такси службы Яндекс Go - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Петербурге предложили внести в "белый список" сервисы по заказу такси
2 февраля, 21:29
Минпромторг России в начале октября опубликовал первоначальный список автомобилей, соответствующих требованиям закона, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич". Отмечалось, что список будет дополняться, и окончательный вариант опубликуют ближе к 1 марта.
"Очевидно, что в этом списке появятся автомобили Haval, в нем появится Tenet... К первоначальному списку, в котором было больше 20 машин, можно прибавить шесть моделей Haval, соответственно, то ли три, то ли четыре модели Tenet, в зависимости от того, считаем модель T9 или не считаем", - сказал Кадаков.
Также, по его мнению, в список включат новое поколение моделей бренда "Москвич" - М70 и М90. Помимо этого, для таксопарков разрешат закупать электромобили UMO компаний "Яндекс" и "Атом", которые также производятся на заводе "Москвич".
"Также некоторые модели "Автотора" могут появиться, и в итоге этот список может дорасти до 40 машин", - считает Кадаков.
Автомобили такси на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Минпромторг подготовил полный перечень авто для использования в такси
9 февраля, 14:18
При этом с некоторыми марками, по его мнению, ситуация до конца не ясна. "Не очень понятно, что все-таки будет с Solaris. Тоже такая загадочная история, потому что все это завязано на специнвестконтракте", - добавил эксперт.
Также он затруднился оценить перспективу появления в этом списке новых марок, анонсированных "АГР Холдингом", а именно Jeland и Tenet Plus и моделей Volga.
Однако Кадаков напомнил, что список автомобилей, которые разрешат закупать в таксопарки, будет "открытым" и в дальнейшем будет дополняться новыми моделями.
Водитель такси на Бульварном кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В ГД предложили установить потолок цен на такси
20 февраля, 15:51
 
АвтоРоссияМаксим КадаковМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)SollersLada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала