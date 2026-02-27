https://ria.ru/20260227/tailand-2077041507.html
Пропавший в Таиланде россиянин вел себя неадекватно и был уволен с работы
Пропавший в Таиланде россиянин вел себя неадекватно и был уволен с работы - РИА Новости, 27.02.2026
Пропавший в Таиланде россиянин вел себя неадекватно и был уволен с работы
Пропавший в Таиланде россиянин Александр Марченко в последнее время перед исчезновением вел себя неадекватно, как человек, у которого возникло психическое... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T06:28:00+03:00
2026-02-27T06:28:00+03:00
2026-02-27T06:28:00+03:00
таиланд
бангкок
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594460931_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_44af4fb9b5a57e3489fd319c29a6a361.jpg
https://ria.ru/20260224/tailand-2076516958.html
https://ria.ru/20260227/diplomaty-2077034666.html
таиланд
бангкок
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594460931_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_3e0f66f30375087912981d64afddf2b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, бангкок, россия
Пропавший в Таиланде россиянин вел себя неадекватно и был уволен с работы
РИА Новости: пропавший в Таиланде россиянин Марченко был уволен с работы
БАНГКОК, 27 фев – РИА Новости. Пропавший в Таиланде россиянин Александр Марченко в последнее время перед исчезновением вел себя неадекватно, как человек, у которого возникло психическое расстройство, рассказал РИА Новости лидер группы российских волонтеров в северных провинциях Таиланда и администратор русскоязычной Telegram-группы "Чиангмай, Пай и Северный Таиланд" Арсений Камышев.
Ранее сообщалось, что 25-летний россиянин, работавший преподавателем местной школы в районе Чиангдао провинции Чиангмай, исчез в начале февраля, затем в середине месяца пришел в Бангкоке
в посольство России
без денег и документов, а через два дня пропал снова.
"В середине января Марченко совершенно неожиданно для живущих в Таиланде
людей украл деньги из коробки для сбора пожертвований на благотворительность в тайском заведении в Чиангмае, где любят бывать живущие здесь россияне. Этот поступок удивил и возмутил многих", - рассказал волонтер.
Он отметил, что некоторые россияне написали об этом в Telegram-группу, а кто-то лично выразил Марченко свое возмущение.
"Через некоторое время он был замечен там снова. Конфликт был урегулирован без обращения в полицию, но его попросили там больше не появляться. Как сообщили нам сотрудники заведения, они передали информацию об инциденте в школу, где работал Марченко", - продолжил Камышев.
Тогда же появились и другие проявления неадекватного поведения, которые заметили не только россияне, но и тайцы.
"В конце концов его уволили из школы. В начале февраля он пропал, и его начали искать, понимая, что у человека начались серьезные проблемы с психическим здоровьем. А потом в середине февраля он появился в консульском отделе посольства России в Бангкоке в совершенно неадекватном состоянии и без денег и документов, и потом снова исчез", - сказал волонтер.