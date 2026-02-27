Пропавший в Таиланде россиянин вел себя неадекватно и был уволен с работы

БАНГКОК, 27 фев – РИА Новости. Пропавший в Таиланде россиянин Александр Марченко в последнее время перед исчезновением вел себя неадекватно, как человек, у которого возникло психическое расстройство, рассказал РИА Новости лидер группы российских волонтеров в северных провинциях Таиланда и администратор русскоязычной Telegram-группы "Чиангмай, Пай и Северный Таиланд" Арсений Камышев.

Ранее сообщалось, что 25-летний россиянин, работавший преподавателем местной школы в районе Чиангдао провинции Чиангмай, исчез в начале февраля, затем в середине месяца пришел в Бангкоке в посольство России без денег и документов, а через два дня пропал снова.

"В середине января Марченко совершенно неожиданно для живущих в Таиланде людей украл деньги из коробки для сбора пожертвований на благотворительность в тайском заведении в Чиангмае, где любят бывать живущие здесь россияне. Этот поступок удивил и возмутил многих", - рассказал волонтер.

Он отметил, что некоторые россияне написали об этом в Telegram-группу, а кто-то лично выразил Марченко свое возмущение.

"Через некоторое время он был замечен там снова. Конфликт был урегулирован без обращения в полицию, но его попросили там больше не появляться. Как сообщили нам сотрудники заведения, они передали информацию об инциденте в школу, где работал Марченко", - продолжил Камышев.

Тогда же появились и другие проявления неадекватного поведения, которые заметили не только россияне, но и тайцы.