Пропавший в Таиланде россиянин вел себя неадекватно и был уволен с работы
06:28 27.02.2026
Пропавший в Таиланде россиянин вел себя неадекватно и был уволен с работы
таиланд, бангкок, россия
Таиланд, Бангкок, Россия
Бангкок. Архивное фото
БАНГКОК, 27 фев – РИА Новости. Пропавший в Таиланде россиянин Александр Марченко в последнее время перед исчезновением вел себя неадекватно, как человек, у которого возникло психическое расстройство, рассказал РИА Новости лидер группы российских волонтеров в северных провинциях Таиланда и администратор русскоязычной Telegram-группы "Чиангмай, Пай и Северный Таиланд" Арсений Камышев.
Ранее сообщалось, что 25-летний россиянин, работавший преподавателем местной школы в районе Чиангдао провинции Чиангмай, исчез в начале февраля, затем в середине месяца пришел в Бангкоке в посольство России без денег и документов, а через два дня пропал снова.
24.02.2026
В Таиланде россиянина арестовали по обвинению в онлайн-мошенничестве
24 февраля, 23:05
"В середине января Марченко совершенно неожиданно для живущих в Таиланде людей украл деньги из коробки для сбора пожертвований на благотворительность в тайском заведении в Чиангмае, где любят бывать живущие здесь россияне. Этот поступок удивил и возмутил многих", - рассказал волонтер.
Он отметил, что некоторые россияне написали об этом в Telegram-группу, а кто-то лично выразил Марченко свое возмущение.
"Через некоторое время он был замечен там снова. Конфликт был урегулирован без обращения в полицию, но его попросили там больше не появляться. Как сообщили нам сотрудники заведения, они передали информацию об инциденте в школу, где работал Марченко", - продолжил Камышев.
Тогда же появились и другие проявления неадекватного поведения, которые заметили не только россияне, но и тайцы.
"В конце концов его уволили из школы. В начале февраля он пропал, и его начали искать, понимая, что у человека начались серьезные проблемы с психическим здоровьем. А потом в середине февраля он появился в консульском отделе посольства России в Бангкоке в совершенно неадекватном состоянии и без денег и документов, и потом снова исчез", - сказал волонтер.
27.02.2026
Дипломаты в Таиланде помогали россиянину Марченко, но он исчез
Вчера, 03:42
 
ТаиландБангкокРоссия
 
 
